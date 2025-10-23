La OTAN despliega cazas españoles de misión en el flanco este para interceptar aviones rusos en Lituania

BRUSELAS/MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha desplegado este jueves dos cazas españoles Euro Typhoon encuadrados en la misión 'Centinela Oriental' para interceptar a dos aviones rusos procedentes de la región de Kaliningrado que habían invadido el espacio aéreo lituano.

"Dos cazas españoles Euro Typhoon, desplegados en la base aérea lituana de Siauliai como parte de la misión 'Centinela Oriental', despegaron de inmediato y volaron hacia el lugar de esta violación del espacio aéreo", ha confirmado a Europa Press un portavoz de la OTAN, sobre la maniobra de la misión de patrullaje.

En este sentido, la organización atlántica ha reiterado que este incidente demuestra "la disposición de la OTAN para responder ante cualquier acontecimiento" y habla de su capacidad para garantizar la seguridad del espacio aéreo de los aliados.

Las autoridades de Lituania han denunciado una violación del espacio aéreo sobre las 18.00 horas (hora local), cuando los radares han detectado una incursión en la frontera estatal, cerca de Kybartai (suroeste) por parte de un caza SU-30 que realizaba tareas de reabastecimiento en la región de Kaliningrado y un avión cisterna de tipo IL-78.

Ambos aparatos volaron unos 700 metros hacia territorio lituano y se fueron tras permanecer cerca de 18 segundos en la zona, ha aclarado el Ejército lituano.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha asegurando que estos hechos "confirman la importancia de fortalecer la preparación de la defensa aérea europea". Asimismo, ha confirmado que Vilna convocará a representantes de la Embajada rusa en el país para protestar contra este "comportamiento imprudente y peligroso".

"Condeno enérgicamente la reciente violación del espacio aéreo lituano por parte de un caza y un avión de transporte de la Federación Rusa desde la región de Kaliningrado. Esta es una cruel violación del Derecho Internacional y la soberanía territorial de Lituania", ha subrayado en un vídeo publicado en la red social X.

En la misma línea, la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, ha recalcado que "la situación está completamente bajo control" tras la invasión del espacio aéreo y ha valorado la acción de los cazas españoles como "un ejemplo del trabajo exitoso y coordinado.

Según la dirigente, este incidente demuestra que Rusia "actúa como un estado terrorista, desafiando el Derecho Internacional y la seguridad de los países vecinos".