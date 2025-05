MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Lituania han presentado una denuncia contra Bielorrusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por "facilitar y organizar el tráfico de migrantes" para presionar a Vilna y cometer "violaciones de Derechos Humanos" en la frontera, en relación con la crisis migratoria que atravesó el país en 2021.

La propia CIJ ha informado de que Lituania sostiene que Bielorrusia no cumple con el Protocolo contra el Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire anexo a la Convención de Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado Transnacional por "el tráfico de migrantes a gran escala".

En concreto denuncia que las autoridades bielorrusas "facilitan, apoyan y permiten el tráfico de migrantes" y "no toman las medidas fronterizas necesarias para evitar y detectar el tráfico de migrantes".

Además, reprochan que no hay intercambio de información sobre el tráfico de migrantes, no refuerzan la cooperación con las autoridades fronterizas lituanas y no cooperan para impedir que los migrantes sean víctimas de grupos del crimen organizado, según el comunicado de la CIJ.

Asimismo, Lituania denuncia que Bielorrusia "no preserva ni protege los derechos de los migrantes", ni les presta la "ayuda debida". Este tráfico "ha causado un daño grave a la soberanía, seguridad y orden público de Lituania, así como a los derechos e intereses de los migrantes (...), expuestos a graves abusos cuando intentan llegar a territorio lituano".

El ministro de Justicia lituano, Rimantas Mockus, ha indicado en un comunicado que el "régimen de Bielorrusia debe rendir cuentas ante la justicia por orquestar una ola de migración ilegal con las consiguientes vulneraciones de los Derechos Humanos que esto acarrea".

Así, ha confirmado que el Gobierno lituano ha decidido llevar este asunto ante la CIJ para difundir un claro mensaje: "Ningún Estado puede utilizar a gente vulnerable como herramienta política sin asumir consecuencias en el marco del Derecho Internacional".

"Lituania está dispuesta a mostrar su liderazgo en términos legales con esta acción decisiva, que supone un hecho histórico y muestra el compromiso de Lituania con el uso de los marcos legales internacionales para defender los interese nacionales y hacer que se haga justicia", recoge el texto. Es la primera vez que Lituania presenta un caso contra otro país ante la CIJ.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la "reputación de Lituania debe ser protegida". "Las acciones ilegales de Bielorrusia deben ser analizadas inmediatamente (...) para evitar que otros Estados cometan violaciones similares de cara al futuro", ha puntualizado.

"Este caso también busca proteger la seguridad e integridad de nuestra fronteras estatales", ha afirmado el ministro, que ha aclarado que el país también busca algún tipo de "reparación" en relación con los daños provocados.

En 2021, Letonia, Polonia y Lituania hicieron frente a una grave crisis migratoria que afectó a miles de personas, la mayoría procedentes de países de Oriente Próximo y África y que buscaban cruzar la frontera desde Bielorrusia.