Llega al Congreso la iniciativa de los socios del PSOE para que el Gobierno combata el embargo de Trump a Cuba

Representantes de Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG se reúnen en el Congreso con el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina. - BILDU

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Asuntos Exteriores del Congreso debatirá este miércoles una iniciativa de Sumar, Podemos, ERC, Bildu, BNG, Compromís y Coalición Canaria para instar al Gobierno a actuar y exigir el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos (EEUU) contra Cuba, así como a defender el derecho internacional, la soberanía de los estados y la paz.

Esta proposición no de ley (PNL) fue impulsada a principios de este mes por el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, tras las últimas medidas adoptadas por la Administración de Donald Trump imponiendo aranceles a todos los países que comercien sobre petróleo con la isla, lo que podría provocar en unas semanas el "colapso" de sus infraestructuras, hospitales y red eléctrica y movilidad.

El texto, recogido por Europa Press, pone el foco en lo que definen como una "injerencia sistemática" de Estados Unidos en Iberoamérica y denuncia la lógica de Washington de llevar a cabo intervenciones militares, políticas de injerencia, presión económica y amenazas contra Estados soberanos "en abierta contradicción con los principios del derecho internacional y del sistema multilateral".

En este sentido, subraya que esta concepción "hegemónica" de las relaciones internacionales considera a la región iberoamericana como un "patio trasero" y una esfera de influencia exclusiva, una lógica heredera de la doctrina Monroe y de su reinterpretación contemporánea "en clave unilateral y coercitiva".

BLOQUEO SIN RESPALDO DE NACIONES UNIDAS

En este marco, sitúan la política norteamericana hacia el país caribeño como uno de los ejemplos "más prolongados y graves" de este tipo de actuaciones, al tratarse de un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto de "manera unilateral y sin el respaldo" de las Naciones Unidas.

La proposición recuerda que, desde hace más de seis décadas, Cuba es objeto de este bloqueo, que a juicio de los firmantes, vulnera principios fundamentales como la no injerencia en los asuntos internos y la prohibición del uso de medidas coercitivas recogidos en la Carta de la ONU y subraya que la comunidad internacional ha denunciado reiteradamente esta situación y que, desde 1992.

La iniciativa contextualiza además el actual endurecimiento del bloqueo en la orden ejecutiva de Estados Unidos dictada el pasado 29 de enero, por la que se declara una "emergencia nacional" con respecto a Cuba. Esta orden califica al Gobierno cubano como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU.

Las proponentes critican el endurecimiento del bloqueo a Cuba y establece explícitamente la creación de un sistema arancelario que permite imponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de cualquier país que, directa o indirectamente, venda o suministre petróleo a Cuba, extendiendo de este modo de forma extraterritorial el alcance del bloqueo.

Según la proposición, estas medidas responden a una estrategia explícita de "presión extrema y asfixia económica orientada a provocar el colapso de la economía cubana, la desestabilización interna, la generación de una crisis humanitaria y la justificación de una intervención para forzar un cambio político".

La PNL sostiene también que España, como Estado comprometido con la paz, la legalidad internacional y la solución pacífica de los conflictos, "no puede permanecer impasible ante una política que vulnera de manera tan flagrante estos principios", que pretende intervenir en Cuba bajo acusaciones que califica de falsas y que pone en riesgo la estabilidad regional.

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR

Por ello, la defensa del derecho internacional, el rechazo de toda forma de injerencia y la apuesta por un orden internacional basado en normas deben seguir siendo, según el texto, ejes centrales de la acción exterior del Estado español.

Asimismo, todos los grupos a la izquierda del PSOE y CC, que se reunieron la semana pasada con el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, piden reafirmar el compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, continuar exigiendo el levantamiento "inmediato, total e incondicional del bloqueo", liderar en la UE y en los organismos multilaterales una posición firme contra esta política y reforzar la cooperación con Cuba, especialmente en materia energética, alimentaria y farmacéutica, así como en todos aquellos ámbitos fundamentales para la vida de la población cubana.

Y, por último, piden reforzar la cooperación con Cuba, especialmente en materia energética, alimentaria, farmacéutica y en la de todos aquellos ámbitos fundamentales "para la vida de la población cubana y que ya están padeciendo este recrudecimiento del bloqueo".