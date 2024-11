Lobato pide a Ayuso que condene el "linchamiento" a Sánchez y ella le responde que no eche "fango" con las residencias

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que condene el "intento de linchamiento" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y ella le ha respondido que no eche "fango" con las residencias.

Ha sido en la sesión de control a la presidenta del Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid, el primero desde que la DANA arrasara la Comunidad Valenciana ya afectara a Castilla-La Mancha y Andalucía.

Este domingo los Reyes, Sánchez y Mazón acudían a Paiporta y eran recibidos con insultos y lanzamiento de barro. Lobato ha asegurado que la "violencia es intolerable" y considera que "desligitima a quien no la condena".

"Creo que cualquier demócrata debe oponerse frontalmente a esto que sucedió el domingo", ha planteado Lobato, quien ha pedido una "condena unánime y contundente". Ha recordado que fue ella la primera dirigente del PP que condenó hace un año los ataques a las casas del pueblo socialistas y es por ello que le ha reclamado que haga lo propio con lo sucedido el fin de semana, ya que es consciente de la "influencia que tiene su palabra".

Lobato ha mantenido un tono sosegado en línea con el expresado en la Junta de Portavoces del lunes, incidiendo en la importancia de la cooperación ante la gestión de la DANA. " Yo desde luego no voy a participar en aportar más fango y más barro al fango y barro que ya tienen las calles de Valencia", ha expuesto.

Ante ello, Ayuso le ha reclamado que el fango que "no quiere en Valencia" no lo "eche en las residencias de Madrid". Ha expuesto que el daño no solo es "físico sino psicológico y moral" y que han expuesto a él a los geriatras y sanitarios que estuvieron al frente de estos recursos en lo más duro de la pandemia. Les ha acusado, de nuevo, de "retorcer" el dolor de lo sucedido en las residencias.

Este miércoles Lobato acudía junto a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, a la proyección del documental '7.291', que hace una radiografía de lo acontecido.

PP CRITICA A SÁNCHEZ

Posteriormente, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha ironizado con que "no todo gira alrededor" del presidente del Gobierno después de que dijera en rueda de prensa que estaba "bien" tras lo sucedido en Paiporta. "Eso es narcisismo", ha lanzado el 'popular' tras poner el foco en las personas que están sufriendo a raíz de la DANA.

"Aquí Pedro Sánchez está actuando como si la Comunidad Valenciana fuera un país tercero, como si él dirigiese una ONG que ofrece ayuda para quien la pueda necesitar. Y esto no es así. Él es el presidente del gobierno central de una nación, que es España, y debería ocuparse de los problemas y no delegarlos a los demás", ha espetado Díaz-Pache tachándolo de "sectarismo" y poniendo en valor a los Reyes y a Mazón por quedarse.

Ha criticado, además, que se haya "aprovechado lo peor de esta crisis" para hacer una "moción de censura en Requena" y sustituir a la alcaldesa del PP por un candidato del PSOE. " Y eso es una miseria moral. Aprovecharon la situación de emergencia para pervertir el trabajo del Congreso, no dar explicaciones en el Congreso, pero sí aprobar el asalto a RTVE y colocar a los suyos. Eso es oportunismo", ha proseguido.

