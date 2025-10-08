López dice que Sánchez acudirá "con normalidad" al Senado a ofrecer explicaciones sobre pagos en metálico a Abalos

El ministro pide al PP que aproveche la comparecencia para aclarar "cómo se financió de manera irregular" a través de la trama Gürtel

VITORIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá al Senado "con toda normalidad" para ofrecer explicaciones, tal y como le ha pedido el PP, sobre los sobres con dinero en efectivo que el PSOE entregó al exministro José Luis Ábalos, según ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que ha añadido que el Partido Popular podría aprovechar esa comparecencia para aclarar "cómo se financió de manera irregular, tal y como dice la sentencia del 'caso Gürtel".

López se ha referido de esta forma, en declaraciones a los periodistas antes de su intervención en la Cumbre Global de la 'Alianza de Gobierno Abierto 2025' que se celebra en Vitoria-Gasteiz, a la petición del PP para que Sánchez comparezca ante la comisión de investigación del conocido como 'caso Koldo' o 'caso Abalos'.

El ministro ha anunciado que Sánchez acudirá al Senado "con toda la normalidad" con el fin de "explicar lo que todos sabemos, que no hubo financiación irregular en el Partido Socialista".

Además, ha señalado que "ya que el presidente del Gobierno irá al Senado, a lo mejor el PP allí sí puede explicar cómo se financió de manera irregular, tal y como dice la sentencia del 'caso Gürtel'".

"OTRO DISGUSTO" PARA EL PP

López ha denunciado que, con esta petición de comparecencia dirigida a Sánchez, "una vez más el PP aprovecha, atropella las instituciones". Pese a ello, ha reiterado que el presidente del Gobierno "no tiene ningún inconveniente en ir y dar las explicaciones que haga falta". "Será otro disgusto para el PP", ha advertido.

Respecto a la fórmula del pago en metálico en instituciones o partidos, ha manifestado que "está bien que todos vayamos yendo a un método en el haya menos [pagos] en metálicos". No obstante, ha subrayado que el "foco" no se debe poner "donde no está el problema". "Donde hay corrupción hay corrupción; y donde no la hay, no la hay", ha añadido.

El caso del PSOE, ha recordado que "ha quedado probado, lo dice el informe de la UCO, que no hay financiación irregular, que las cuentas del PSOE están bien", de forma que "a partir de ahí, los demás tendrán que defenderse".

López, que no ha precisado si en su ministerio se recurre a pagos en metálico en determinados casos, ha manifestado que desconoce "si un funcionario cuando sale a comer, encima tiene que pagar la comida por adelantado, y luego pasa una factura".

En este sentido, ha indicado que "si nos ponemos así, esa persona incluso está adelantando dinero a la Administración pública, porque está pagando una comida cuando sale". El ministro ha considerado que, en principio, "todo" debería hacerse "por transferencia", pero ha recordado que también en el Senado se pagan las dietas en metálico.

"TODO CONTRA LA CORRUPCIÓN"

López ha insistido en pedir que no se ponga el foco "en personas inocentes que no han cometido ningún delito, ni cometen ningún delito", y se ha preguntado "¿por qué tiene qué adelantar de su dinero una persona para una comida de trabajo?".