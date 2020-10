López Obrador se declara portavoz del caso Cienfuegos para evitar una "manipulación" informativa en México

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha declarado este martes portavoz del caso del general Salvador Cienfuegos, el ministro de Defensa de México durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto que ha sido detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico, para evitar una "manipulación" informativa.

El mandatario ha expresado que de esta forma "no habrá manipulación alguna". "No le doy la palabra a nadie porque quiero ser el portavoz para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información", ha manifestado antes de sostener que "aunque sea como tomarse un tafil, me van a estar escuchando".

En su rueda de prensa diaria, López Obrador ha confirmado que este mismo martes se decidirá si Cienfuegos es puesto en libertad bajo fianza y ha destacado que los procesos judiciales son distintos en cada país, por lo que "se debe respetar la soberanía" de ambos estados.

Así, ha explicado que el Gobierno mexicano ha brindado asistencia al general, si bien las autoridades esperarán a conocer los resultados del juicio en su contra: "ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio".

"Sí, fue asistido, pero ahora sí que está en manos de sus abogados, desde los primeros momentos estuvo presente el cónsul", ha aseverado, según informaciones del diario 'Milenio'. El presidente ha reiterado la importancia de no "mancillar la reputación" de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a raíz de casos como este y ha hecho hincapié en que las Fuerzas Armadas son "clave" para mantener la paz en México.

En este sentido, ha comparado el caso de Cienfuegos con el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública imputado actualmente por sus supuestos vínculos con el crimen organizado y que no ha sido puesto en libertad bajo fianza por el temor a que se fugue.

Sin embargo, ha recordado que existe la posibilidad de que le ofrezcan un trato a Cienfuegos y que a cambio de información se le reduzcan las penas. Para López Obrador, esta práctica podría ser útil en el sistema judicial mexicano para resolver casos como el de Emilio Lozoya o la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

"Eso mismo debe seguirse practicando en México, es mi opinión. Para romper el pacto de silencio en el caso Ayotzinapa, estamos a favor de que los que informen tengan una consideración, porque nos interesa saber dónde están los jóvenes no se usaba antes este procedimiento. Ahora queremos que se use más, lo otro que nos importa mucho es la reparación de daño", ha defendido.

DEFIENDE LA DECISIÓN DE EEUU

El presidente ha justificado, además, que las autoridades de Estados Unidos hayan detenido a Cienfuegos sin consultar con el Gobierno mexicano. "Ellos tienen sus políticas, porque es un país, es un Gobierno soberano, lo mismo que nosotros, es un país, México, independiente y soberano, entonces ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se tratada de detener a una persona en su territorio", ha afirmado.

Además, ha señalado que esta misma política se aplica en México, un país "libre y soberano" donde no actúan agencias extranjeras. "Hay cooperación, pero hay respeto a la soberanía no podemos decirle por qué hicieron esto, esa es una decisión que ellos tomaron y ya lo dije ayer, vamos a esperar resultados, de la investigación", ha dicho, según informaciones del diario 'El Universal'.

Desde el Palacio Nacional, el mandatario ha reiterado que no se puede interferir en un juicio que se lleva a cabo en territorio estadounidense. "No podemos interferir en un juicio que se lleve a cabo en Estados Unidos, hay un procedimiento de carácter legal que se tiene que seguir y aplica para el caso, no solo el gobierno de Estados Unidos, sino otro que quiera venir a tomar decisiones sobre lo que compete a los mexicanos", ha incidido antes de resolver que México "va a esperar".

"Hoy tengo entendido que va a resolverse si puede enfrentar el general Cienfuegos este proceso en libertad o le niegan la posibilidad de aportar una fianza para no estar en la cárcel, hoy se va a decidir", ha añadido.

EEUU BUSCA LA INCAUTACIÓN DE SUS BIENES

Las autoridades estadounidenses han aseverado este mismo martes que están buscando la incautación de los bienes de Cienfuegos. "Estados Unidos notifica al acusado que, tras su condena por cualquiera de los delitos imputados en los cargos uno al tres, el Gobierno buscará el decomiso", han indicado los fiscales al frente del caso.

El documento de la Fiscalía establece que en el caso de que los bienes que Estados Unidos busque decomisar al extitular de la Sedena no sean localizables, sean vendidos, o colocados fuera de la jurisdicción del tribunal, se disminuya su valor o se mezcle con otras propiedades que no admitan cómoda división, se buscará decomisar cualquier otra propiedad de Cienfuegos por el valor del daño provocado.

Por el momento, la Fiscalía no ha detallado la cuantía que habría obtenido el general por los delitos presuntamente cometidos ni ha señalado qué propiedades podrían ser objeto de este tipo de incautaciones.