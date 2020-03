López Obrador dice que las medidas contra el coronavirus se tomarán en base a información científica: "Nada de política"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este jueves que todas las medidas que adopte el Gobierno para combatir la pandemia de coronavirus se harán en base a la información científica, no al interés político.

"Todas las decisiones que tomemos van a tener como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos. Aquí nada de política", ha dicho en la rueda de prensa diaria, según informa el diario mexicano 'Milenio'.

López Obrador ha criticado que normalmente "por cuestiones políticas o se minimiza o se exagera" el plan de acción en este tipo de crisis, por lo que ha optado por escuchar a "los científicos, que son los que saben de esto".

"La política es un noble oficio, pero no sabe de epidemias. Yo de eso no sé, no soy todólogo, no soy un sabelotodo, y es un asunto muy serio como para estar opinando sin conocimiento", ha esgrimido.

El mandatario mexicano ha considerado que este enfoque es clave "para que también la población esté tranquila". "No puede haber conjeturas, improvisaciones, ocurrencias. Es un asunto que requiere de especialistas", ha incidido.

NO HABRÁ CIERRE DE FRONTERAS

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha aclarado que no habrá cierre de fronteras porque "estas ideas no tienen fundamento científico sólido". "En toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión", ha declarado.

López-Gatell ha explicado que, por ahora, México se encuentra en la "fase uno" porque todos los casos confirmados en el país son "importados" desde España, Italia y Estados Unidos. No obstante, ha asumido que, "por la proximidad con Estados Unidos", es posible que en 30 días se entre en la "fase dos" de "transmisión comunitaria".

De momento, en México solo hay 12 casos confirmados y, según ha revelado López-Gatell, hay uno más que se está investigando. A nivel global, el brote que se declaró en diciembre en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 4.700 muertos y más de 127.000 contagiados en todo el mundo, aunque también hay más de 68.000 recuperados.