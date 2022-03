Lukashenko vuelve a negar cualquier implicación de Bielorrusia en la guerra en Ucrania: "No tenemos nada que hacer allí"

Ucrania.-Lukashenko vuelve a negar la presencia de Bielorrusia en la guerra de Ucrania: "No tenemos nada que hacer allí"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha vuelto a negar este martes la implicación de Minsk en la guerra de Ucrania, asegurando que "no tiene nada que hacer allí".

"No tenemos nada que hacer allí y no hemos sido invitados", ha indicado el mandatario, que también ha garantizado que Minsk no va a "involucrarse" en la invasión rusa de Ucrania. "No hay necesidad de ello", ha remachado, según ha recogido la agencia de noticias bielorrusa BelTA.

Lukashenko ha sido acusado de participar en la invasión de Ucrania y, en consecuencia, Bielorrusia también ha sido sancionada en el marco de los paquetes de sanciones adoptados por los aliados en represalia por la ofensiva militar.

El viernes, durante una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Moscú, consideró que dentro "de seis meses, para fin de año, la gente se olvidará" del conflicto en Ucrania. Asimismo, dijo que, si Putin no hubiera comenzado la invasión, el Ejército ucraniano "habría atacado" a los efectivos rusos y bielorrusos mientras realizaban ejercicios conjuntos.

De forma paralela, indicó que el actual "es un momento de oportunidad" que brinda a Minsk y Moscú la posibilidad de "reorientarse" en el campo económico. También afirmó que Bielorrusia y Rusia pueden "prescindir" de los aliados, porque tienen "todo lo necesario para vivir y trabajar con normalidad".