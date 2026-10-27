Lula agradece a Sánchez tras la victoria en Brasil y reivindica a ambos países como "aliados en el progresismo global"

Archivo - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (derecha), se reúne con el presidente brasileño, Lula da Silva, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, en abril de 2023. - Gustavo Valiente / Xinhua News / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha agradecido el mensaje de felicitación enviado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país sudamericano, y ha reivindicado a ambos países como "aliados en el progresismo global".

"Brasil seguirá al lado de España en la defensa de la democracia, de la justicia social, del multilateralismo y de la paz", ha publicado el mandatario brasileño en sus redes sociales en respuesta a las palabras de Sánchez, quien previamente había celebrado el triunfo de Lula en las urnas como el inicio de "la remontada del progresismo global".

En su mensaje original, el jefe del Ejecutivo español trazó un paralelismo directo entre el escenario político brasileño y el contexto nacional. "¡Gran victoria de Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España", aseguró Sánchez, en referencia a las próximas elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre.

Esta misma línea argumental fue defendida este lunes por el líder socialista durante un mitin del PSOE celebrado en Gijón. Durante el acto, Sánchez instó a sus simpatizantes a acudir a votar y a sentirse orgullosos de ser "la aldea gala en Europa y de ser una luz de esperanza ante tanta penumbra en el mundo". "Si Brasil pudo, España puede", proclamó ante los asistentes.

El intercambio de mensajes se produce tras confirmarse la reelección de Lula da Silva, que logró imponerse (51,77% de los votos válidos) al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro (48,23%). Con este resultado, el líder brasileño consiguió dar la vuelta a los resultados adversos de la primera ronda, convirtiéndose en el primer candidato desde el retorno de la democracia al país sudamericano que gana la Presidencia tras haber quedado en segunda posición en la primera vuelta.