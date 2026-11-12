Lula da Silva y Delcy Rodríguez acuerdan "reanudar plenamente las relaciones bilaterales" entre Brasil y Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la COP31 que se celebra en Turquía. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido en los márgenes de la Cumbre de la ONU sobre el Clima (COP31), que se celebra en la ciudad turca de Antalya, y han acordado "reanudar plenamente las relaciones bilaterales al más alto nivel", tras la tensión diplomática causada por la crisis electoral venezolana de julio de 2024.

Se trata del primer encuentro entre ambos líderes desde que Rodríguez fue designada como la encargada de ocupar el vacío de poder dejado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su detención por Estados Unidos en enero de 2026.

"Lula reafirmó su determinación de fortalecer las relaciones con todos los países sudamericanos en su próximo mandato", ha señalado la Presidencia de Brasil en una nota en la que también se lee que ambos "acordaron mantener el contacto para seguir dialogando sobre posibles áreas de cooperación".

Entre ella está un aumento de la inversión en el sector petrolero y por ello el presidente Lula da Silva ha propuesto una visita a Caracas del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira.

Lula se había mostrado como uno de los pocos líderes de la región que de alguna manera expresaba cierto respaldo al Gobierno de Maduro. Sin embargo, acabó por distanciándose en los últimos tiempos principalmente después de la crisis política en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Asimismo, el presidente brasileño condenó la operación militar lanzada por Estados Unidos para hacerse con Maduro, advirtiendo de que suponía un precedente peligroso de intervención extranjera contra la soberanía nacional de la región.