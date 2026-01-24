Lula se muestra "indignado" por la captura de Maduro y critica que Trump quiera ser el "dueño" de "una nueva ONU"

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - Europa Press/Contacto/Lucio Tavora - Archivo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha mostrado su indignación por la captura el pasado 3 de enero del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por parte de las fuerzas estadounidenses y ha reprochado a Trump que esté atacando el multilateralismo con la creación de una "nueva ONU" de la que "solo él sea el dueño", en relación a la Junta de Paz para Gaza.

"Pasé toda la noche indignado por lo que pasó en Venezuela. No lo puedo creer. Maduro sabía que había 15.000 soldados estadounidenses en el mar Caribe, sabía que había una amenaza a diario. Esos tipos entraron en Venezuela, entraron al fuerte y se llevaron a Maduro, y nadie sabía que Maduro se había ido. ¿Cómo es posible que no se respete la integridad territorial de un país?", ha afirmado en el Encuentro Nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en declaraciones recogidas por Agencia Brasil.

Lula ha endurecido el tono de sus críticas hacia el inquilino de la Casa Blanca y ha sostenido que Brasil no tiene preferencia por las relaciones con ningún país, pero que el país latinoamericano no volverá "a ser una colonia donde alguien más nos gobierne".

A pesar de que el mandatario estadounidense ha invitado a Lula a participar en la Junta de Paz de Gaza, un órgano de gobierno del enclave palestino que el propio Trump ha promovido y que liderará, el presidente brasileño ha acusado al líder norteamericano de desmantelar la ONU en favor del unilateralismo.

"Está prevaleciendo la ley del más fuerte, se está desmantelando la Carta de la ONU, y en lugar de arreglar la ONU, que venimos exigiendo desde que era presidente en 2003 (...), lo que está pasando es que el presidente Trump está proponiendo crear una nueva ONU, en la que solo él sea el dueño de la ONU", ha aseverado Lula.

Asimismo, el mandatario brasileño ha reivindicado el diálogo como forma de actuar ante las constantes declaraciones de Trump en las que presume del poderío militar de Estados Unidos.

"No quiero librar una guerra armada con Estados Unidos, ni con Rusia, ni con Uruguay, ni con Bolivia. Quiero librar una guerra con el poder de la persuasión, con argumentos, con narrativas, demostrando que la democracia es invencible; que no queremos imponernos a los demás, sino compartir lo bueno que tenemos", ha sentenciado.

Las continuas críticas de Lula hacia Trump rompen además con una suerte de tregua que ambos mandatarios parecían haberse dado desde finales del año pasado después de que alcanzar una serie de acuerdos para levantar algunos de los peores aranceles que el presidente de Estados Unidos comenzó a imponer a más de medio mundo.