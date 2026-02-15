Lula promulga la Ley del Gas del Pueblo para garantizar recargas gratuitas a 15 millones de hogares con pocos recursos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Europa Press/Contacto/Paulo Lopes

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha aprobado la creación de un programa --bautizado como 'Gas del Pueblo'-- para asegurar la recarga sin coste de bombonas de 13 kilogramos a los hogares vulnerables inscritos en el Registro Único de Programas Sociales del Gobierno Federal (CadÚnico), con la previsión de que la medida beneficie a unos 50 millones de personas.

El plan tiene como objetivo combatir la pobreza energética que afecta a los hogares con menos recursos, atendiendo especialmente a las dificultades para acceder al gas licuado de petróleo (GLP), conocido popularmente como gas de cocina.

El mismo medio subraya, no obstante, que para poder beneficiarse de este subsidio, los solicitantes han de acreditar como máximo "ingresos por persona de hasta la mitad del salario mínimo", ha informado la Presidencia brasileña en un comunicado recogido por la Agencia de Brasil.

La ejecución de la iniciativa implicará a los ministerios de Minas y Energía y de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre, así como a la entidad financiera pública Caixa Económica Federal.

Así las cosas, "con el hito de 10.000 puntos de venta acreditados en menos de dos meses, uno de cada seis revendedores de GLP del país ha quedado vinculado a la iniciativa", han subrayado desde el Palacio de Planalto, en Brasilia, la capital del país.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO

El Ejecutivo brasileño, que espera que el proyecto --desarrollado en la Ley n.º 15.348-- esté plenamente operativo en marzo, estima que el programa alcanzará a aproximadamente 15 millones de familias, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Por ejemplo, toda familia que pretenda solicitar el acceso a este programa habrá de ser previamente beneficiarias del Bolsa Familia con al menos dos integrantes y haber mantenido actualizado su registro en el CadÚnico durante los últimos 24 meses.

Además, el Código de Identificación Fiscal (CPF) del cabeza de familia debe estar en "situación regular" y "sin incidencias", como verificaciones pendientes o registros de fallecimiento.

Las familias demandantes podrán comprobar si reúnen los requisitos exigidos a través de la aplicación Meu Social - Gás do Povo, en la que también tendrán acceso a datos relacionados con el estado de su vale de recarga o la localización de establecimientos autorizados, junto con sus teléfonos y direcciones.

Para quienes no dispongan de acceso a Internet o teléfono móvil, el programa permite la utilización del vale mediante la tarjeta del Bolsa Familia con chip, la tarjeta de débito de Caixa o facilitando el CPF del responsable familiar en el punto de venta acreditado.