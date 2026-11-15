Lula se reunirá con Sánchez en Madrid pese a la cancelación de un acto conjunto por la afonía del presidente brasileño

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una visita a España - Leonardo Alves Do Prado / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que viajará a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras poner fin su agenda en el marco la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), pese a la cancelación por parte del PSOE del acto en el que iban a participar ambos el lunes debido a una afonía del mandatario brasileño.

Así lo ha hecho saber el propio Lula tras participar en la cumbre, en cuyo contexto ha mantenido una reunión con el primer ministro de Canadá y prevé hacer lo propio con el jefe de Gobierno de Singapur.

"Cada misión internacional abre oportunidades para fortalecer nuestras relaciones y reafirmar el lugar de Brasil en el mundo", ha señalado el mandatario brasileño en una publicación en redes sociales en la que ha anunciado su salida "rumbo a Madrid". Tras su visita a España, Lula regresará a Brasil para retomar su agenda de trabajo durante la próxima semana.

Las palabras de Lula llegan después de que fuentes del Ejecutivo español cancelaran este sábado el acto de campaña previsto para el lunes 16 de noviembre en Madrid por un problema vocal del mandatario brasileño, si bien aseguraron que la visita institucional del mandatario brasileño a La Moncloa seguía prevista para ese día.

Se trata de la primera visita de Lula a España desde que ganó las elecciones presidenciales brasileñas el pasado 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro. En su encuentro bilateral, ambos mandatarios abordarán las relaciones entre los dos países y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.

La visita se produce poco después de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, a la que Lula no acudió por el cansancio que le había producido la campaña electoral en su país.