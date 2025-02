Luz verde a la Estratexia Galega de Acción Exterior, centrada en la diversificación mercantil y el retorno de migrantes

Otro de los puntos estratégicos será el impulso de los vínculos con la lusofonía

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la Estratexia Galega de Acción Exterior de la Xunta ha salido adelante este viernes en el Parlamento gracias a los votos a favor del grupo popular y las abstenciones de la oposición.

El director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, ha sido el encargado de presentar el proyecto ante la Comisión 1ª. Ha subrayado que la elaboración de la nueva estrategia ha estado presidida por la premisa de ofrecer una "genuina política de país, de ser lo más abierta y transparente posible y de buscar el mayor consenso social y político".

Entre sus objetivos estratégicos ha destacado la diversificación de los mercados exteriores, la captación de capital mercantil e industrial para inversiones productivas, así como de capital humano cualificado. También favorecer el retorno de migrantes y sus descendientes. La estrategia abarca Portugal y otros países lusófonos, Unión Europea, Iberoamérica y el ámbito regional.

Entre las novedades que ha citado el director xeral está una mayor "incidencia" económica. "Somos conscientes de que la crisis económica consolidó la internacionalización y la exportación como un importante generador de crecimiento económico y de empleo", ha comentado.

Por ello, y poniendo el foco en la llamada 'diplomacia comercial', proponen la creación de un estatuto del inversor de la diáspora para facilitar inversiones de gallegos retornados.

También el cambio de paradigma tras la COVID y la invasión de Ucrania, "anima a una mayor integración europea y de control de la inflación", además de impulsar la lusofonía para "intentar que España mire tanto al Atlántico como lo hace al Mediterráneo".

"HACER A LA UE MÁS COMPETITIVA"

Otro eje transversal de la estrategia es el reto demográfico, ha apuntado Gamallo, que ha recordado que en estos momentos, Galicia es una de las regiones europeas con más baja representación de población entre los 0 y los 14 años.

"Estimando que Galicia necesita atraer a gente joven, el canal universitario resulta ser la mejor opción de atracción junto con una formación profesional que tiene a homologarse con las más avanzadas de Europa", ha aseverado.

Gamallo ha indicado que todos los ejes fundamentales y transversales así como los objetivos estratégicos, se plasmarán en diferentes planes sectoriales en los que se concretarán finalidades, indicadores y resultados que se esperan alcanzar, tales como el Plan de Internacionalización de Empresas del IGAPE, el o Plan Galego de Investigación 25-27, Galicia Retorna, los Plans Anuais de Cooperación e Desenvolvemento, y el Programa de Traballo da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal, entre otros.

Para concluir, el director xeral ha reflexionado sobre la situación económica y política posterior a la elaboración del documento presentado, marcada por la inflación, las guerras de Ucrania y Oriente Medio y la rivalidad entre Estados Unidos y China.

"En la actualidad el mundo parece decantarse hacia un esquema de menor cooperación y de creciente brecha entre países o bloques de países", ha lamentado, haciendo referencia a las medidas anunciadas por Donald Trump como la persecución de la inmigración irregular y la carga arancelaria.

"Estas manifestaciones no son buenas noticias para una economía europea que lleva años sufriendo un desacoplamiento respecto a Estados Unidos en términos de crecimiento y productividad y que no necesita un incremento de la tensión geopolítica", ha lamentado.

Considera Gamallo que se deberían aprovechar estos momentos de "presión" para "transformar a la Unión Europea y hacerla más competitiva y con mayor peso en el ámbito global".

"Es necesario crear un mercado único de capitales, un mercado energético armonizado, una capacidad militar más fuerte y unificada y un sistema regulatorio más ágil y adecuado a sus necesidades. Y consideramos que Galicia tiene que estar atenta a los cambios que se producen en el futuro inmediato y estar dispuestos siempre a defender lo nuestro en un marco de solidaridad y de cooperación con el resto del mundo", ha concluido.

OPOSICIÓN CRITICA FALTA DE ACCIONES CONCRETAS

La diputada socialista Paloma Castro ha sido la encargada de abrir la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, criticando que se trate de una estrategia "extemporánea", redactada en 2022 y que no se ha actualizado. Por ello, algunas de las enmiendas que proponen inciden en una mejor contextualización de la misma, incluyendo también los Fondos Next Generation y la presidencia española de la Unión Europea.

Respecto al contenido de la estrategia en sí, los socialistas echan en falta "compromisos reales o planificados", especialmente en lo tocante al medio ambiente y el turismo, más allá de las reflexiones y planteamientos que presenta, de lo que no hay nada que no compartan.

El nacionalista Daniel Castro ha coincidido en gran parte de las críticas expresadas por la diputada socialista y ha señalado que, aunque la estrategia es "interesante", le falta "una acción más directa", además de una mayor coordinación entre departamentos autonómicos.

"No podemos irnos a proyectos de mínimos, a proyectos bonitos pero sin acción (...). Estamos muy de acuerdo con muchas de las cosas que aparecen aquí, pero luego se generan contradicciones con las políticas del PP en Galicia. Se habla de pelear contra el cambio climático y luego aquí pasarela para Altri. Se habla de potenciar la Lei Paz Andrade, que lleva 11 años sin desarrollarse", ha lamentado.

MERCOSUR Y DONALD TRUMP

El diputado nacionalista ha puesto el foco también en el posible impacto de Mercosur en la economía gallega.

A este respecto, Gamallo ha asegurado que seguirán con detalle la evolución de las negociaciones de Mercosur, a las que aún les queda un largo recorrido.

"Sabemos que las 66.000 empresas europeas que hacen negocios con el área de Mercosur están satisfechas porque se abren nuevos mercados en un contexto de restricciones arancelarias. Y, por tanto, en principio es bueno para Europa", ha comentado, aunque sí ha reconocido una preocupación "lógica" en materia agrícola.

Sobre la falta de concreción de la estrategia, Gamallo ha defendido que el texto es "una guía para que los poderes públicos, las administraciones y los actores del ámbito internacional tengan una referencia de por donde pueden ir los tiros de lo que la Xunta impulsa en el ámbito internacional".

Ha defendido además que la Administración gallega presentó el texto "en tiempo y forma", pero que hubo que remitirlo después al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Unión Europea, "que no contestaron". "Estuvimos mucho tiempo a la espera e interpretamos el silencio como positivo", ha explicado, recordando que esto no ocurrió con la primera estrategia. A esto hay que sumarle la convocatoria de elecciones y el debate presupuestario, con lo que se dilató el procedimiento.

Por último, respecto al presidente de Estados Unidos, ha pedido que se le permita "ser discreto". "Soy el representante de Acción Exterior de Galicia y a lo mejor no tengo que hacer grandes declaraciones de política internacional. Sí puedo decir que, evidentemente, no estamos de acuerdo con las políticas ni con las extravagancias que presenta Trump, pero eso me parece de sentido común", ha concluido.

Ya en la votación, se han aprobado por unanimidad dos enmiendas y una transacción del BNG, mientras que de las presentadas por el grupo socialista no ha salido ninguna adelante. La única enmienda presentada por el PP sí ha sido aprobada con el voto unánime de la comisión.