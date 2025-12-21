Machado agradece el apoyo de aliados latinoamericanos en "una lucha justa, legítima e irreversible" en Venezuela

Archivo - La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado (archivo) - Jeampier Arguinzones/dpa - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha expresado su agradecimiento al apoyo manifestado el sábado por los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú, que defendieron el "restablecimiento del orden democrático" en Venezuela.

"En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los casi mil presos políticos en manos del régimen de (Nicolás) Maduro", ha afirmado Machado en su cuenta en X.

La dirigente opositora ha puesto en valor que América Latina acompaña la lucha justa, legítima e irreversible por la democracia y la libertad de Venezuela".

Los seis gobiernos abogan por "alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela", según el comunciado, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Asimismo, los seis países expresan su "profunda preocupación" por la "grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela" y recuerdan que Caracas es un "Estado suspendido del Mercosur en la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático".

En particular recuerdan las denuncias de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre la "persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas".