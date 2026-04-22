Macron confirma la muerte de un segundo militar francés de la FINUL herido en un ataque en el sur de Líbano

April 5, 2026, Lebanon: UNIFIL soldiers patrol a street outside Marjaayoun, Lebanon on April 5, 2026. At least three UNIFIL soldiers have been killed since the war intensified in early March. - Europa Press/Contacto/Daniel Carde

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este miércoles que un segundo militar perteneciente a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha muerto como consecuencia de sus heridas tras registrarse un ataque durante el fin de semana en el sur del país contra 'cascos azules' franceses.

"El cabo primero Anicet Girardin, del 132º regimiento de infantería cinotécnica de Suippes, repatriado ayer de, Líbano donde había resultado gravemente herido por combatientes de Hezbolá, falleció esta mañana a causa de sus heridas", ha indicado el mandatario en redes sociales.

Macron ha trasladado sus condolencias a la familia de la víctima, así como al resto de familiares de los heridos por el ataque. "Rindo un homenaje al compromiso ejemplar de nuestras Fuerzas Armadas en el seno de la FINUL, que actúan con coraje y determinación al servicio de Francia y de la paz en Líbano", ha expresado.

Tanto el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fabien Mandon, como la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, han lamentado la muerte de Girardin, especialista en manejo de perros, días después de que se anunciase que un militar francés, identificado como Florian Montorio, murió en ese mismo ataque mientras los 'cascos azules' realizaban labores de limpieza de explosivos en Ghanduriyé.

El Ejército libanés confirmó que el incidente --condenado también por el primer ministro, Nawaf Salam-- se produjo tras "un intercambio de disparos con hombres armados", que Macron vinculó al partido-milicia chií Hezbolá y que Vautrin definió como una "emboscada".

Más tarde, la FINUL ha confirmado en un comunicado difundido en redes sociales que "uno de los dos 'cascos azules' franceses gravemente heridos en un incidente en el sur de Líbano el 18 de abril ha fallecido esta mañana en un hospital de París".

La misión ha extendido sus "más sinceras" condolencias por esta "trágica e innecesaria tragedia", recordando que "los ataques deliberados contra los 'cascos azules' son graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad", pudiendo llegar a constituir "crímenes de guerra".

"La FINUL ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias que rodean este trágico incidente, al tiempo que insta al Gobierno de Líbano a concluir rápidamente su propia investigación para identificar y hacer responsables a los perpetradores de los crímenes cometidos contra los 'cascos azules'", ha subrayado.