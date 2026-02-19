Macron pide a Meloni que "deje de comentar lo que sucede en otros países" tras la muerte de un ultra en Lyon

February 6, 2026: Working lunch, Emmanuel Macron receives His Majesty Hamad bin Isa Al Khalifa, King of Bahrain, at the ÉlysÃe Palace in Paris, France. - Europa Press/Contacto/PsnewZ

"Es una herida para toda Europa", dijo la primera ministra italiana

Meloni, sorprendida por la reacción de Macron, asegura que sus declaraciones no interfieren en los asuntos internos de Frania

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha pedido este jueves a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que deje de "comentar lo que sucede en otros países" tras la muerte del joven ultraderechista Quentin Deranque durante unos violentos enfrentamientos con un grupo de antifascistas en la ciudad de Lyon.

"Siempre me sorprende que las personas nacionalistas, que no quieren que las molesten en casa, sean siempre las primeras en comentar lo que ocurre en otros países", ha criticado desde la ciudad de Nueva Delhi en el marco de una visita oficial a India.

Macron ha afirmado además que "ningún grupo violento" tiene cabida o "legitimidad" en Francia. "Los partidos extremistas deben hacer limpieza, en este caso la extrema izquierda, pero también otros partidos de extrema derecha que a veces tienen militantes entre sus filas que justifican acciones violentas", ha argüido.

En este sentido, ha argumentado que aquellos que incentivan la creación de "milicias" para "protegerse" ante "discursos de violencia del otro lado" del espectro "no solo están cometiendo un error político, sino también un error moral".

En respuesta a las palabras del presidente francés, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha asegurado que la muerte de Deranque "es un asunto grave que nos concierne a todos" y un episodio de violencia "que debe ser condenado sin vacilación".

"Un asesinato sin límites, una advertencia para quienes usan el odio y la violencia, para quienes insultan y usan un lenguaje ofensivo. Ha habido muchos Quentins en Italia, algunos durante los períodos más oscuros de la República", ha indicado en redes sociales.

Tajani ha defendido que "condenar episodios como el de Lyon" también cumplen el "propósito" de "asegurar" que Italia no vuelva "a un pasado terrible". "Porque la política es, ante todo, diálogo y debate, incluso con quienes no piensan como nosotros", ha zanjado.

MELONI, "SORPRENDIDA" POR LAS DECLARACIONES

Posteriormente, fuentes del Palacio de Chigi han asegurado que Meloni ha mostrado sorpresa ante la reacción del presidente francés después de que simplemente expresase condolencias y consternación por el trágico asesinato del joven.

Las declaraciones de Meloni representan únicamente una "muestra de cercanía con el pueblo francés afectado por este terrible suceso y no tienen ninguna incidencia en los asuntos internos de Francia", han expresado dichas fuentes, según ha recogido la cadena pública de radiotelevisión italiana Rai.

"Es una herida para toda Europa. Ninguna idea política, ninguna oposición ideológica puede justificar la violencia ni convertir la confrontación en agresión física. Cuando el odio y la violencia sustituyen al diálogo, la democracia siempre pierde", resaltó.

La muerte del ultraderechista se produjo en el marco de una conferencia impartida por la eurodiputada Rima Hassan, del partido de izquierdas La Francia Insumisa (LFI), en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon. Némesis, un colectivo ultraderechista que se identifica como feminista, organizó una manifestación en los alrededores del lugar en protesta por el acto.

Varias manifestantes fueron atacadas sobre las 18.00 horas (hora local) por una veintena de personas enmascaradas y encapuchadas. Otro grupo de jóvenes que formaban parte de un dispositivo de seguridad informal de Némesis --compuesto por miembros de extrema derecha, entre los que se encontraba Deranque-- salió en su defensa.

El fiscal de Lyon, Thierry Dran, ha abierto una investigación esta semana por homicidio involuntario tras la muerte de Deranque. Un total de once personas han sido detenidas, entre ellas dos asistentes de un diputado de La Francia Insumisa (LFI). El incidente se produce a pocas semanas de las elecciones municipales, un año antes de las presidenciales, y en un clima de campaña constante en Francia.