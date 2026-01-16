Las Madres de la Plaza de Mayo exigen la liberación de la líder indígena Milagro Sala en una nueva protesta en Argentina

Archivo - La activista indígena argentina y líder de la organización Tupac Amaru Milagro Sala. - ROMINA SANTARELLI/ MINISTERIO DE CULTURA DE ARGENT

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Madres de Plaza de Mayo, agrupación argentina especializada en Derechos Humanos y formada en 1977 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, ha exigido la liberación de la líder indígena Milagro Sala, que fue condenada en 2025 por malversación de fondos públicos en el marco del caso 'Pibes Villeros', que también involucra a altos cargos provinciales y a cooperativistas.

Durante una nueva protesta convocada en el centro de la capital argentina, Buenos Aires, los presentes, encabezados por la presidenta de la asociación, Carmen Arias, han reivindicado libertad para Sala, pero también para otros "presos políticos" en Argentina.

Sala lleva ya diez años encarcelada, una situación que sus defensores han descrito como "arbitraria". Familiares de personas desaparecidas se han sumado a las concentraciones, que exigen el respeto a los Derechos Humanos de todos los argentinos.

Arias ha lamentado la situación de Sala y ha afirmado que se trata de una "vergüenza" y un "atropello" a sus derechos y libertades fundamentales. Además, fuentes médicas apuntan a que presenta graves problemas médicos, por lo que sus familiares han exigido su puesta en libertad inmediata.

La propia líder indígena ha denunciado que sufre una persecución por haber criticado las políticas impulsadas por anteiror gobiernos. Sala ya fue condenada en 2017 a tres años de prisión por instigar escraches contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Asimismo, fue absuelta de los cargos de tentativa de homicidio por supuestamente haber contratado sicarios para matar a un hombre en 2007.

Túpac Amaru, el grupo que lidera Sala, es un sindicato de naturaleza indígena que está vinculado a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). Cuenta con 70.000 afiliados y está presente en 15 de las 23 provincias que forman la nación austral.