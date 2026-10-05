Madrid albergará la XXX Cumbre Iberoamericana en pleno periodo electoral y una semana antes de la campaña

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro con el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand (i), en el Complejo de la Moncloa, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Pool Moncloa/Sandra Armada

El presidente también tiene por delante varias citas europeas importantes, incluida una que coincide con el cierre de campaña

MADRID/BRUSELAS, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid acogerá la XXX Cumbre Iberoamericana los próximos 4 y 5 de noviembre en pleno periodo electoral y tan solo una semana antes de que arranque la campaña de cara a las elecciones anticipadas que ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 29 de noviembre.

El Gobierno se había marcado como objetivo para esta cita internacional relanzar este foro ante el desinterés mostrado por los líderes regionales en las últimas citas y en un momento en que Iberoamérica está virando hacia la derecha, y ahora se verá marcada también por la cita con las urnas.

España asumió la secretaría pro témpore para la organización de esta cita al término de la anterior, celebrada en noviembre de 2024 en Cuenca (Ecuador), y el Gobierno ha venido trabajando en su organización y en los distintos documentos y acuerdos que está previsto que se suscriban desde entonces.

En este sentido, el pasado 16 de septiembre Sánchez se reunió con el titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, presidió el pasado 24 de septiembre el tradicional desayuno de cancilleres preparatorio de la cumbre en los márgentes de la Asamblea General de la ONU.

LA MAYORÍA DE MANDATARIOS HA CONFIRMADO SU PRESENCIA

Además, la semana pasada Albares aseguró que la mayoría de los mandatarios iberoamericanos ya ha confirmado su presencia en Madrid, después de que en la última cumbre solo asistieran los jefes de Estado de España y Portugal, el Rey Felipe VI y Marcelo Rebelo de Sousa, además del presidente anfitrión, Daniel Noboa.

También las anteriores elecciones de 2023 se produjeron en un periodo relevante para España en el plano internacional. Entonces, el país asumía a partir del 1 de julio la presidencia rotatoria de la UE y podría producirse un cambio de Gobierno durante el semestre, algo que finalmente no ocurrió, si bien Sánchez estuvo en funciones hasta el 17 de noviembre, cuando finalmente juró el cargo como presidente ante el Rey.

Prueba de que los preparativos continúan al margen del anuncio realizado por Sánchez es que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este lunes una reunión de carácter interministerial que ha fijado las directrices que marcarán el diseño, elaboración, coordinación y ejecución del Plan Especial de Seguridad para la cita.

PREPARATIVOS DE SEGURIDAD

La Secretaría de Estado de Seguridad ha dictado la Instrucción 10/2026 que establece, como es habitual en este tipo de eventos, una "fase crítica" del dispositivo de seguridad desde las 8.00 horas del 3 de noviembre hasta la finalización de la cumbre, lo que conlleva el "máximo nivel de activación junto a los distintos planes de autoprotección y emergencias", en coordinación con el Nivel de Alerta del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista que está fijado en el nivel 4 sobre un máximo de 5.

Marlaska ha evaluado con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de otros ministerios las "singulares demandas en materia de seguridad y protección al tratarse de un evento internacional sobre el que se situará el foco informativo y divulgativo desde diferentes lugares del planeta".

En la reunión en el Ministerio del Interior han participado representantes de la Presidencia del Gobierno y los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Defensa, así como responsables de Casa Real, Delegación del Gobierno en Madrid, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, Aeropuertos Españoles (Aena), Navegación Aérea de España (Enaire) y Patrimonio Nacional.

En el plano europeo, Sánchez tiene por delante varias citas de líderes antes de las elecciones, empezando por la cumbre del Med9, que reúne a los líderes de los países mediterráneos en la UE --España, Francia, Italia, Grecia, Chipre, Portugal, Malta, Eslovenia y Croacia-- que se celebrará este miércoles en la ciudad croata de Split, a la que finalmente no acudirá, según han indicado desde Moncloa.

Además, el presidente tiene previsto asistir el Consejo Europeo ordinario de los días 15 y 16 de octubre, continuando con la cumbre informal que se celebrará el 13 de noviembre en Irlanda, antes de una tercera reunión en Bruselas centrada en las negociaciones del próximo presupuesto comunitario.

UNA CUMBRE CASI EN EL CIERRE DE CAMPAÑA

Esta última, prevista en principio para los días 26 y 27 de noviembre --aunque todavía pendiente de confirmación-- llevará a los jefes de Estado y de Gobierno a abordar el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) para 2028-2034 y coincidiría en su segunda jornada con el último día de la campaña electoral en España.

Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press consideran todavía prematuro anticipar si Sánchez acudirá a Bruselas y señalan que podría participar en el encuentro pese a la coincidencia con el cierre de campaña, en un momento clave de las negociaciones sobre las próximas cuentas europeas, que mantienen importantes diferencias entre los Estados miembro sobre su tamaño y el reparto de partidas como la Política Agrícola Común (PAC) o los fondos de cohesión.

En caso de que finalmente no asistiera, el presidente del Gobierno tampoco podría ser sustituido por otro representante español, puesto que las reglas del Consejo Europeo únicamente permiten a un miembro ausente delegar su voto en otro jefe de Estado o de Gobierno. Esta posibilidad tampoco permitiría acudir en su lugar a Felipe VI, que no tiene atribuidas constitucionalmente las competencias necesarias para representar a España en este órgano.

Y A PARTIR DEL 29N PASARÁ A ESTAR EN FUNCIONES

No sería, en todo caso, la primera vez que una reunión europea coincide con la campaña de unas elecciones generales en España. En los anteriores comicios, Sánchez abandonó antes de su conclusión la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Bruselas para desplazarse a San Sebastián, donde tenía previsto participar en un mitin, por lo que se tampoco estuvo presente en la rueda de prensa final del encuentro, en la que se esperaba que participara en su calidad de presidente de turno.

La situación del Gobierno cambiará con la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre, momento en el que Pedro Sánchez y su gabinete pasarán a estar en funciones, con las tareas limitadas. A las citas internaciones posteriores acudirá sabiendo ya los resultados de las urnas y si tiene o no opciones de revalidar el cargo.