Maduro afirma que los autores del plan para atacar la Embajada de EEUU en Caracas están en suelo estadounidense

"No se hagan los locos", espeta a Washington

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este martes que los responsables del plan denunciado en la víspera para atentar contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas se encuentran en suelo estadounidense, en respuesta a las declaraciones de Washington que horas antes ha recordado que no cuenta con presencia diplomática en el país latinoamericano desde 2019.

"Los terroristas que prepararon el frustrado y fallido ataque contra su Embajada, que se iba a dar entre el domingo en la noche o el lunes como un incidente para una escalada de violencia, están en Estados Unidos y tienen los nombres, así que no se hagan los locos", ha declarado en la cadena de televisión estatal VTV.

El mandatario ha explicado que el encargado de negocios de Estados Unidos con residencia en Bogotá, John Mcnamara, tiene desde este lunes conocimiento de los "nombres, apellidos y ubicación de las personas responsables que desde Norteamérica prepararon ese atentado, a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, plan terrorista hoy frustrado".

Maduro ha señalado además que "si es necesario, la (información) haremos pública". "Por razones prudentes, informamos oficialmente al Gobierno de Estados Unidos, para que hagan las investigaciones y procedan a la captura inmediata de los terroristas que están allá mismo en Estados Unidos", ha agregado.

Un portavoz del Departamento de Estado ha afirmado horas antes en declaraciones a Europa Press que "en marzo de 2019, el Departamento (...) retiró a todo el personal diplomático de la Embajada en Caracas y suspendió sus operaciones". "Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso", ha apuntado.

En ese sentido, ha reiterado que la seguridad del personal diplomático y de sus ciudadanos en el extranjero es "máxima prioridad" para el Gobierno, que no recomienda a sus ciudadanos viajar a Venezuela "bajo ningún concepto".

Asimismo, ha evitado pronunciarse sobre este supuesto plan que las autoridades venezolanas denunciaron el lunes y del que acusan a "sectores extremistas de la derecha local" de estar detrás de él. Caracas informó de que puso al corriente a una "Embajada europea" para que trasladara el mensaje a Washington.

"No hacemos comentarios sobre conversaciones diplomáticas ni divulgamos detalles de procedimientos de seguridad", ha zanjado el portavoz de la cartera diplomática estadounidense.

El presidente Nicolás Maduro detalló que el objetivo era colocar un explosivo en las inmediaciones de la Embajada en Caracas y afirmó que Washington ya dispone de toda la información que recopilaron las autoridades venezolanas.