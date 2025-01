Maduro recibe a un enviado estadounidense en Caracas y propone a EEUU una 'agenda cero' para el diálogo bilateral

La Casa Blanca niega que la visita implique el reconocimiento de Maduro como "presidente legítimo" de Venezuela

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha recibido este viernes al enviado especial estadounidense Richar Grenell en el Palacio de Miraflores en la capital, Caracas, a quien ha propuesto establecer una 'agenda cero' para mantener un diálogo "abierto" entre ambas naciones, que no tienen relaciones diplomáticas formales.

El encuentro ha contado con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la primera dama, Cilia Flores. Grenell ha sido recibido más pronto en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por una comitiva liderada por el ministro de Exteriores, Yvan Gil.

Según ha informado la cadena de televisión VTV, la llamada 'agenda cero' propuesta por Maduro tiene como objetivo revisar las relaciones bilaterales e intentar impulsar un diálogo entre Caracas y Washington basado en el consenso y no en la imposición.

Previamente, el enviado especial del Departamento de Estado para Latinoamérica, Mauricio Claver-Carone, había confirmado que Grenell se reuniría con Maduro para trasladarle al Gobierno de Maduro las exigencias de la Administración Trump.

En concreto, el enviado especial de Trump se ha trasladado a Caracas para exigir la liberación y devolución a territorio de Estados Unidos de todos aquellos ciudadanos estadounidenses que son "rehenes" del régimen de Maduro.

"Esto no es una negociación", ha aseverado Claver-Carone en una rueda de prensa en la que ha indicado que Grenell expondría a las autoridades venezolanas que están obligadas a aceptar a los "criminales" de grupos como el Tren de Aragua y otros que sean deportados de Estados Unidos, advirtiendo de que si no se cumplen estos requisitos "habrá consecuencias".

"Aquí no hay negociación sobre temas de petróleo. El presidente Trump ha dejado muy claro que a los estadounidenses no les hace falta el petróleo de Venezuela", ha dicho, quien ha incidido en que "no hay negociaciones" con Maduro.

"No son temas de negociación, son prioridades para Estados Unidos. No cambia de ninguna manera la postura del presidente y del secretario de Estado (Marco Rubio) en cuestión del robo de las elecciones en Venezuela por Nicolás Maduro y obviamente la necesidad de un cambio democrático en el país", ha remachado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reiterado en una rueda de prensa que este viaje no implica el reconocimiento de Nicolás Maduro como "legítimo presidente de Venezuela" frente al opositor Edmundo González, reconocido como "presidente electo" por la anterior administración del expresidente Joe Biden.

"El enviado especial Rick Grenell viaja a Venezuela con dos directivas muy claras: garantizar que los miembros del Tren de Aragua, de los cuales hay 400 actualmente bajo custodia, sean repatriados a Venezuela, y que todos los estadounidenses detenidos regresen a sus hogares", ha sentenciado.