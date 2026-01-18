Maíllo apuesta por el "optimismo" y la "rebeldía" ante un "complejo escenario" en el que asegura que no asumirá recortes

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, acompañado del candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba. - ALEX ZEA

MÁLAGA 18 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, acompañado del candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, ha ofrecido declaraciones a los medios con anterioridad del acto de Por Andalucía 'La fuerza de nuestra tierra; la esperanza de nuestro futuro' este domingo en Málaga, en el que ha asegurado que "ni tenemos miedo ni vamos a asumir políticas de recortes" ante el ataque perpetrado por Estados Unidos a Venezuela, "un acto de guerra" al que se le suma que, tras cumplir Trump un año en el Gobierno, quiera "atacar y conquistar por la brava Groenlandia, territorio europeo".

En esta línea, Maíllo ha apuntado que, pese a este "complejo escenario" se impone un "momento de optimismo y rebeldía", puesto que ha asegurado que no están dispuestos a "asumir resignadamente" que la extrema derecha se haga con el poder, al tiempo que ha estimado lo propio en relación a que la derecha continúe gobernando en la Junta de Andalucía, puesto que ha considerado que sería "el destrozo definitivo e irreversible de servicios públicos esenciales" que van a "defender a uñas y dientes".

"Recortes, deterioro del sistema público y corrupción" son las consecuencias, según el coordinador federal de IU, del Gobierno de Juanma Moreno y el Partido Popular en Andalucía. En contraposición, ha apuntado que lanzan "una propuesta de esperanza desde un principio de confianza en la sociedad", puesto que "si políticas han sido las razones que han deteriorado la sanidad pública o están destrozando la posibilidad de acceso a una vivienda asequible", desde la propia política es "desde donde va a haber solución".

Al respecto de las políticas en torno al acceso a la vivienda, ha asegurado que, si gobiernan, el primer paso será poner en práctica la Ley de Vivienda que Juanma Moreno "boicotea como vulgar manijero de los grandes fondos de inversión" en Andalucía, porque "no quiere que se topen los precios del alquiler", una circunstancia que "no permite que en Málaga se paralice la subida desproporcionada de hasta el 70 por ciento".

En este sentido, ha apostillado que "de aquí a cinco meses tenemos la responsabilidad de convener a toda aquella gente que ahora mismo no está decidida a participar en las Elecciones Autonómicas" para que apuesten por una coalición de izquierdas "que quiere ser una herramienta útil" y que está libre de caer "en el canto de las sirenas de la privatización".

En relación, Maíllo ha valorado la "defensa orgullosa de los servicios públicos, la intervención y el enfrentamiento con los grandes fondos de inversión" que, a su juicio", son los enemigos de las clases populares andaluzas.

Por su parte, Alba ha agregado que "Málaga se ha convertido en un laboratorio de la desigualdad social en Andalucía" que, a raíz de las políticas efectuadas, otorga "seguridad y garantía" a grandes especuladores y a grandes fondos de inversión "a costa del pueblo de Málaga" porque "el Partido Popular le está dando la llave".

En clave provincial, ha explicado que en Málaga se están produciendo procesos de privatización "agresivos" que están dejando "en manos del mercado nuestras vidas a costa de una vida digna para los malagueños".

Al hilo, el candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga ha concretado que uno de los problemas fundamentales es la vivienda, y ha cifrado la inversión de las familias trabajadoras a tener un techo de seis de cada diez euros ganados. Asimismo, ha asegurado que una de cada tres viviendas son comporadas por inversores extanjeros "que ni siquiera tienen pensado vivir en Málaga".

MÁLAGA ACOGE

Por otra parte, Alba ha puesto de ejemplo la venta del antiguo edificio de Málaga Acoge, que formaba parte de la Junta de Andalucía, y ha sido vendido a un fondo israelí. "Hemos visto la plataforma Un Techo por Derecho, que han sido capaces de entrar dentro de la vivienda para poner en el foco en el problema de la vivienda y cómo la Junta de Andalucía ofrece y entrega lo que es de todos, lo que es patrimonio público, a fondos especuladores", ha añadido.

Además, ha indicado que "no puede ser" que las familias andaluzas no tengan vivienda y que el patrimonio público de la Junta sea entregado "a los que vienen a forrarse a costa de la sangre de los malagueños".

A este respecto, el candidato ha señalado que Por Andalucía "es la esperanza que necesita nuestra tierra para cambiar el rumbo" y ha deslizado que desde su formación están con las familias.

Finalmente, Alba ha garantizado que Por Andalucía se posicionan "del lado de los que somos, familias trabajadoras y humildes", motivo por el que ha precisado que "necesitamos echar a los especuladores", así como "necesitamos garantizar servicios públicos para todos los andaluces" para tener "una vida digna".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1043704/1/maillo-apuesta...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06