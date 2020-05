Malasia.- El ex primer ministro Mahathir dice que no violó los estatutos del partido y que no puede ser expulsado

Malasia.- El ex primer ministro Mahathir dice que no violó los estatutos del par

Malasia.- El ex primer ministro Mahathir dice que no violó los estatutos del par

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un día después de recibir una carta del Partido Indígena Unido de Malasia (Bersatu) en la que se le notificaba su expulsión, el ex primer ministro malasio Mahathir Mohamad ha incidido en que no violó ninguno de los estatutos de la formación y que, por lo tanto, sigue formando parte de ella.

Según la misiva, la decisión de expulsarlo habría sido tomada debido a su presunto "transfuguismo" por haberse sentado con el bloque opositor durante el pleno celebrado el pasado 18 de mayo en el Parlamento.

Sin embargo, Mahathir ha reivindicado este viernes a sentarse "donde quiera" dado que no "vulnera la normativa del partido" al hacerlo. "No hay ninguna previsión que señale dónde sentarse. Me puedo sentar donde quiera", ha aseverado.

En este sentido, ha querido insistir en que "sentarse con la oposición no implica irse del partido", según informaciones de la cadena de televisión CNA. Durante el pleno en cuestión, Mahathir tendría que haber ocupado su escaño con la coalición Alianza Nacional (Perikatan Nasional), de la que forman parte el partido Bersatu y el primer ministro, Muhyidin Yasin, que accedió al cargo en febrero de este año.

Los diputados Mujriz Mahathir, Syed Saddiq, Amirudin Hamzah y Maszlee Malik también han sido expulsados de la formación por el mismo motivo. Todos ellos fueron notificados el jueves en una serie de cartas firmadas por el secretario general de la formación, Muhamad Suhaimi.

No obstante, este viernes Mahathir ha reaparecido en la sede de Bersatu, donde ha levantado la polémica al presentarse una hora antes del inicio de una rueda de prensa en la que el partido tenía previsto explicar su salida de la formación.

EXIGE LA SALIDA DE MUHYIDIN

Durante la rueda de prensa en cuestión, Mahathir, que ha dicho que aún sigue al frente de la formación que cofundó en 2016, ha afirmado que lo que quiere es la salida de Muhyidin del partido.

"Queremos expulsarlo, pero lo tenemos que hacer de forma apropiada", ha manifestado el exmandatario, que ha puesto en duda la validez del último pleno celebrado debido a la corta duración del mismo y a la imposibilidad de debatir.

"No podemos asegurar esto aún, pero ese pleno va en contra de la esencia de la democracia, que es dejar que aquellos que representan a los votantes hablen. Sin embargo, este encuentro resulta gracioso, pues solo se nos permitió escuchar el discurso del rey", ha remachado.

Los seguidores de Mahathir, antiguo presidente de Bersatu, se encuentran ahora en una posición delicada respecto a Muhyidin. Las divisiones en el seno del partido se han producido después de que el primer ministro decidiera unirse al Frente Nacional (BN) y el Partido Islámico de Malasia (PAS) para formar gobierno.

Mahathir había presentado, además, una moción de censura contra el Gobierno de Muhyidin, la cual ha sido aceptada por el presidente del Parlamento, Mohamad Ariff Yusoff.

A principios de este mes, Mahathir explicó que había decidido dimitir como presidente de Bersatu en febrero debido a que se oponía a la decisión tomada por el partido de abandonar la coalición con el partido de centroizquierda Pakatan Harapan (PH) y unirse al BN y el PAS para formar un nuevo gobierno.