Malasia.- El Parlamento de Malasia cesa a su presidente con una moción de censura impulsada por el primer ministro

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Malasia, Muhyidin Yasin, ha ganado este lunes una votación clave para sustituir al jefe del Parlamento, nombrado por la anterior administración, en una exhibición de su poderío parlamentario.

Un total de 111 de los 221 diputados presentes han votado a favor de la moción de censura presentada por Muhyidin contra Ariff Yusof, que ha sido sustituido este mismo lunes por el ex titular de la Comisión Electoral Datuk Azhar Azizan Harun.

Ariff ha indicado que es la primera vez en casi un siglo que el presidente de la cámara baja es cesado antes de que concluya su mandato, en el sistema parlamentario fijado desde Westminster, que al igual que otras ex colonias británicas sigue Malasia.

"Malasia está sentando un precedente en el mundo, y no sé si es un buen precedente, pero definitivamente es algo extraordinario", ha dicho el ya ex presidente del Parlamento.

En un gesto de solidaridad con Ariff, su hasta ahora 'número dos', Nga Kor Ming, ha dimitido, de acuerdo con el diario malasio 'The Straits Times'.

La coalición opositora ha votado en contra del cese de Ariff por considerar que la razón esgrimida por Muhyidin --que había surgido un nuevo candidato-- es absurda, según ha explicado su líder, Anwar Ibrahim, antes de la votación.

"El Gobierno quiere cambiar al presidente (del Parlamento) porque no sigue las órdenes del Gobierno, pero no es trabajo del presidente del Parlamento seguir las órdenes del Gobierno", ha indicado el ex primer ministro Mahathir Mohamad, citado por Bloomberg.

Muhyidin, que fue nombrado primer ministro a finales de febrero por el rey, Abdulá de Pahang, en un intento por poner punto y final a la vertiginosa crisis política abierta tras la dimisión de Mahathir, ha demostrado así su control sobre la sede legislativa.

Tras dimitir, Mahathir aseguró que disponía de los apoyos necesarios en el Parlamento para volver a consolidarse de nuevo como primer ministro en medio de una lucha en el seno de su partido, Bersatu, que decidió expulsarle.