Malí.- AMP.- El Ejército de Malí "neutraliza" a "más de 17 terroristas" en una operación en el suroeste del país

Archivo - BAMAKO, Sept. 23, 2025 -- Malian President Assimi Goita speaks during an event marking the 65th anniversary of Mali's independence in Bamako, Mali, on Sept. 22, 2025. Mali celebrated on Monday the 65th anniversary of its independence with a sev - Europa Press/Contacto/Habib Kouyate - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha asegurado haber "neutralizado" a "más de 17 terroristas" en una operación de sus tropas ejecutada en el círculo de Kita, ubicado en la región de Kayes, la más occidental del país, en respuesta a la ofensiva coordinada a gran escala lanzada el 25 de abril por la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) junto a los separatistas tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA).

Así lo ha anunciado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas malienses en un comunicado en el que afirma que la misión realizada por "unidades terrestres" en la localidad de Sébabougou "resultó en la neutralización de más de 17 terroristas y la recuperación de aproximadamente 15 motocicletas".

La operación, justificada "en el marco de las misiones de reconocimiento ofensivo tras los atentados terroristas en las ciudades de Kati y Bamako", capital del país, tuvo lugar el sábado, el mismo día en que, de manera paralela, "aeronaves" de las propias Fuerzas Armadas realizaron ataques "contra un importante depósito de armas y municiones perteneciente a grupos terroristas armados, al sureste de la ciudad de Gourma Rharous", unos 120 kilómetros al este de la ciudad de Tombuctú.

En estos ataques aéreos, el Ejército ha asegurado que "varios terroristas fueron neutralizados y el depósito de armas y municiones fue completamente destruido", según el correspondiente comunicado difundido en redes sociales.

"Se perseguirá a los grupos terroristas armados hasta sus últimos bastiones en todo el territorio nacional", han prometido las Fuerzas Armadas, inmiscuidas en una intensa actividad tras los ataques del anterior fin de semana contra Bamako y otras ciudades estratégicas del país, unos atentados sobre los que, si bien aún no se conoce un balance oficial de víctimas, acabaron con la vida del ministro de Defensa de la junta militar que gobierna Malí, Sadio Camara.

Por su parte, el grupo paramilitar ruso Africa Corps --antiguo Grupo Wagner--, que respalda a las fuerzas malienses, ha indicado este mismo lunes que "la situación en Malí no ha cambiado". "El enemigo se está reagrupando y reponiendo sus pérdidas de personal y material", ha dicho a través de un comunicado publicado en redes sociales.

En este sentido, ha confirmado el hallazgo durante labores de búsqueda y reconocimiento de "puntos de tránsito de milicianos con armas, vehículos motorizados, equipamiento y dinero extranjero" en Dinadabay, en la región de Tombuctú (norte), así como ataques con artillería contra sospechosos en el área de Touni, en la región de Mopti (centro).

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que JNIM hiciera el viernes un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el propio Goita resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

Por su parte, la Fiscalía maliense abrió el viernes una investigación por "alta traición" y "complicidad" en los ataques lanzados el 25 de abril por JNIM y el FLA contra varias personas, entre ellas el opositor maliense Oumar Mariko, quien reside en el exilio desde hace años.

Según las informaciones recogidas por el portal maliense de noticias Malijet, entre los acusados figuran además varios militares --Diakaridia Sodio, Moussa Diané y Mamadou Keita-- así como varios exmilitares, con varios detenidos por parte de ls fuerzas de seguridad, sin más detalles al respecto.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.