Malí.- AMP.- La junta militar de Malí publica las primeras fotografías de Goita junto al embajador ruso tras la ofensiva

El líder de la junta militar, - PRESIDENCIA MALÍ

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta militar que gobierna Malí ha publicado este martes las primeras fotografías del hombre fuerte y presidente de transición de Malí, Assimi Goita, en una reunión con el embajador de Rusia, Igor Gromiko, tras la ofensiva armada de yihadistas y tuareg del pasado sábado que ha puesto en jaque la seguridad y el orden en Bamako y otras ciudades estratégicas.

En una publicación en redes sociales, la Presidencia maliense da cuenta de la cita en la que Gotia ha recibido al representante de la legación rusa en Bamako.

En otro mensaje, la institución ha informado de que Gotia se ha desplazado hasta un hospital para visitar a heridos por los ataques de pasado sábado. Igualmente, ha mostrado sus condolencias a familiares del fallecido ministro de Defensa, Sadio Camara, que cayó en el marco de la ofensiva rebelde.

El líder de la junta militar no se ha pronunciado sobre ninguno de los eventos ocurridos desde la madrugada del sábado y de hecho esta es la primera imagen que se tiene suya después de que se haya puesto en duda su paradero en medio de la incertidumbre por la ofensiva a gran escala lanzada por el grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) junto al tuareg Frente de Liberación para el Azawad (FLA).

Enfrente, el Ejército de Malí y el grupo paramilitar ruso Africa Corps aseguran haber contenido la ofensiva y haber causado más de 2.500 bajas en las filas rebeldes.

Este mismo martes, el vicepresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Consejo Nacional de Transición de Malí, Fousseynou Ouattara, ha afirmado el "papel decisivo" de las fuerzas rusas a la hora de frustrar los planes para golpe de Estado en Malí.

"No tengo palabras para describir las acciones de los soldados del Africa Corps. Su participación en frustrar el diabólico complot para derrocar al liderazgo transicional de Malí fue decisiva", ha asegurado Ouattara en declaraciones a la agencia rusa TASS. Así, ha destacado la "habilidad y profesionalismo" de los efectivos rusos que permitieron "lograr grandes avances en la lucha contra los grupos terroristas armados".