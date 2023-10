Las fuerzas de Malí realizan ataques aéreos contra los tuaregs sublevados

Archivo - January 17, 2020, Tombouctou (Timbuktu, Tombouctou (Timbuktu, Mali: On a wall of the square which surrounds the monument - Flame of peace- in the district of Abaradjou in Timbuktu where the Vivre Ensemble festival takes place from 17 to 20 Janua - Europa Press/Contacto/Nicolas Remene - Archivo