Malí.- La junta se reúne con el movimiento del imán Dicko para limar asperezas de cara al proceso de transición

El movimiento, opositor al expresidente Keita, pide trabajar codo con codo junto a los militares con vistas a una transición civil

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta militar actualmente al frente de Malí ha celebrado a última hora de este sábado una reunión con el Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP), la alianza liderada por el imán Mahmud Dicko, opositor al expresidente Ibrahim Boubacar Keita, tras su enérgica protesta contra su exclusión parcial de las conversaciones para una transición pacífica en el país.

Según fuentes de Radio Francia Internacional, la reunión ha sido insuficiente para llegar a una posición común pero parece haber permitido, por el momento, aliviar ciertas tensiones después de que la junta se viera obligada a aplazar este sábado su primer encuentro con las fuerzas del país para gestionar la transición después de las protestas del movimiento.

Así, a última hora de este sábado, una decena de representantes del M5-RFP se reunieron con la junta en su bastión del campamento de Kati. Issa Kaou Djim, del movimiento particular del imán Dicko (Coordinación de Movimientos, Asociaciones y Simpatizantes - CMAS) y uno de los pilares del M5, ha indicado que "el malentendido se ha aclarado y avanzaremos en interés del pueblo de Malí".

De momento, sin embargo, no hay acuerdo sobre el fondo y, en particular, sobre las respuestas a las demandas de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) con respecto a la transición política que se avecina. El movimiento no solo quiere un papel consultivo, sino dirigir el proceso codo con codo junto a los militares.

"Nuestro deseo es que haya una articulación armoniosa entre las posiciones del M5-RFP y las de la junta popular", ha explicado Choguel Maiga, uno de los responsables del movimiento, a su salida del encuentro, que ha valorado con cierta tibieza.

"Esta primera reunión no podía permitirnos llegar al fondo del debate. El documento que hemos elaborado acaba de ser entregado a la junta y hemos acordado que tendremos una segunda sesión de trabajo". Esta fecha no ha sido fijada, según las fuentes de RFI.

En el documento, al que ha accedido el medio, el movimiento propone órganos transitorios que serán liderados por civiles, así como una la duración del periodo de transición de "entre 18 y 24 meses", y la creación de un comité para supervisar la transición, integrado principalmente por sus representantes y los de la junta, y que supervisará reformas como la revisión completa del padrón electoral.