Malta.- Dimite el jefe de Policía días después del nombramiento del nuevo primer ministro de Malta

Publicado 17/01/2020 14:32:59 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Policía de Malta, Lawrence Cutajar, ha presentado este viernes su dimisión, cuatro días después de que el nuevo primer ministro, Robert Abela, tomara posesión de su cargo en sustitución de Joseph Muscat, ha informado el diario 'Times of Malta'.

Cutajar, que ha permanecido tres años y medio en el cargo, ha recibido duras críticas por su gestión al frente de la Policía, especialmente por los fallos en la investigación del asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, que murió víctima de la explosión de un artefacto colocado en los bajos de su coche el 16 de octubre de 2017.

La gestión del jefe de la Policía también ha sido criticada por los fallos por no haber investigado a altos cargos del Gobierno del anterior primer ministro, Joseph Muscat, ni sobre los delitos financieros detectados por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU, por sus siglas en inglés).

Tras la renuncia de Cutajar, el primer ministro de Malta ha anunciado el nombramiento del actual subdirector del cuerpo, Carmelo Magri, como nuevo jefe de la Policía. Magri ya fue director interino de la Policía cuando en 2016 el entonces responsable del cuerpo, Michael Cassar, estuvo de bajo por motivos médicos.

Abela, que ha comparecido en rueda de prensa en La Valeta acompañado por el ministro del Interior, Byron Camilleri, ha señalado que Cutajar ha presentado su renuncia a primera hora del día y que el Gobierno la ha aceptado.

"En su carta, Cutajar ha escrito que el nombramiento de un nuevo primer ministro requiere cambios para que las necesarias reformas de la Policía puedan empezar a tener lugar", ha indicado Abela, antes de destacar los resultados logrados por la Policía durante el mandato de Cutajar.

En este sentido, el primer ministro ha destacado la investigación policial del asesinato de Daphne Caruana Galizia y ha resaltado que hay cuatro personas que afrontan cargos por estos hechos en un periodo relativamente corto de tiempo.

El nombramiento de Cutajar llegó envuelto en polémica porque el opositor Partido Nacionalista denunció que el mando policial había elogiado en su perfil de Facebook al Gobierno de Muscat y señaló que "tenía pelotas".

El primer ministro de Malta ha dicho que el Gobierno estudiará la semana próxima una propuesta para crear un nuevo método de elección del jefe de la Policía que sea "transparente y serio" y que será discutido con la oposición.

En su campaña para convertirse en líder del Partido Laborista y primer ministro, Abela subrayó que apuesta por que el director de la Policía sea una persona "fiable para todo el mundo" y que sea elegida por una comisión parlamentaria. Abela también llegó a sugerir que no estaba satisfecho con el modo en el que la Policía comunicó los avances de la investigación del asesinato de la reportera de investigación. "No hubo información y hubo una falta total de comunicación", señaló Abela en la campaña de primarias.

El fiscal general, Peter Grech, que lleva en el puesto desde 2010, también ha sido criticado por la gestión de la investigación del asesinato de Daphne Caruana. Ante la pregunta de si el Ejecutivo cree que Grech debe dimitir, el primer ministro ha dicho que no cree que haya motivos para la renuncia. "He revisado el caso y no encuentro motivos en la Constitución para que el fiscal general sea relevado", ha asegurado.

Tanto el opositor Partido Nacionalista como la familia de Daphne Caruana Galizia han afirmado que la renuncia del jefe de la Policía llega demasiado tarde.