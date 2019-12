Malta.- Muscat defiende la investigación del asesinato de la periodista Caruana Galizia y destaca la ayuda del FBI

Publicado 02/12/2019 21:35:34 CET

El 'cerebro' del atentado ha implicado al entorno del primer ministro

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Malta, Joseph Muscat, ha defendido este lunes la diligencia con la que se llevó a cabo la investigación del atentado en el que fue asesinada la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, un incidente que ha forzado el anuncio de su dimisión después de que uno de los incriminados apuntara al entorno del mandatario.

"Cuando Daphne Caruana Galizia fue asesinada, prometí que haría todo lo que pudiera para que todos los que la mataron fueran llevados a la justicia", ha afirmado Muscat durante una comparecencia parlamentaria marcada por la ausencia de la oposición, que se retiró de la cámara porque rechaza participar en cualquier acto con Muscat hasta que se haga efectiva su dimisión.

En concreto, ha subrayado que los recursos dedicados a esta investigación "no tienen precedentes" y ha asegurado que se creó un equipo de investigación que estaba activo 24 horas al día, siete días a la semana. Por eso mismo, ha revelado que sentía frustración al no poder contestar a las informaciones en prensa que denunciaban que no se estaba haciendo nada para resolver el caso. "Sabía que no era cierto. Había avances constantes", ha remachado, según recoge el diario maltés 'The Independent'.

Muscat ha destacado que ya se ha presentado ante un tribunal al presunto 'cerebro' del atentado, el conocido empresario Yorgen Fenech. De hecho, prometió que dimitiría si Fenech era formalmente imputado, lo que finalmente sucedió este sábado.

Sobre la investigación, Muscat ha destacado la aportación "crucial" de la policía federal estadounidense, el FBI, sin la cual "sería inimaginable que hubiéramos llegado a las tres personas que presuntamente perpetraron el asesinato".

Además, ha defendido su decisión de ofrecer el indulto a cambio de colaboración a uno de los sospechoso, lo que finalmente permitió detener al 'cerebro' del atentado. "Asumo toda la responsabilidad de esta decisión", ha señalado. Sin embargo, ha advertido de que el proceso no ha terminado. "Es el inicio de un delicado proceso judicial en el que todo lo que se diga puede perjudicar al caso", ha explicado.

Fenech ha implicado en el asesinato al jefe de gabinete de Muscat, Keith Schembri, con quien compartía intereses en empresas con sede en Panamá o Dubai. Schembri fue detenido e interrogado para posteriormente ser puesto en libertad ante la ausencia de elementos que permitieran mantenerle en prisión, ha explicado la Policía.

ASESINATO DE CARUANA GALIZIA

Caruana Galizia, una de las periodistas de investigación más conocidas de Malta, murió el 16 de octubre de 2017 por la explosión de un artefacto explosivo colocado en su coche. Tres hombres están a la espera de juicio por haber colocado la bomba en el vehículo.

Una investigación de Reuters reveló en 2018 que Fenech era el propietario de una empresa secreta llamada 17 Black, que aparece mencionada como vehículo para financiar empresas secretas de Panamá que son propiedad de Schembri y de Mizzi. Se desconoce si los fondos finalmente cambiaron de manos, aunque Schembri y Mizzi han negado reiteradamente haber cometido irregularidades.

Caruana Galizia denunció desde su blog varios casos de corrupción que supuestamente implicaban a miembros del Gobierno liderado por Muscat, incluido Schembri. La periodista mencionó a la empresa 17 Black en un artículo de su blog antes de ser asesinada, pero señaló que desconocía quién era el que controlaba esa firma.