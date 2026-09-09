Argentina amplía el proceso para sancionar a 15 personas más por sus actividades petrolíferas en Malvinas

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, durante la presentación de los Cursos de Verano CEU-María Cristina, en la Universidad CEU San Pablo, a 26 de junio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Argentina han anunciado este miércoles que iniciarán los procesos para sancionar a 15 personas adicionales por sus actividades petrolíferas en las Islas Malvinas, lo que se añade al trabajo para adoptar medidas punitivas contra otras 45 empresas e individuos.

En una nota publicada en redes sociales, la oficina del presidente argentino, Javier Milei, ha confirmado "el inicio de procedimientos sancionadores contra 15 sujetos adicionales", aludiendo a supuestas violaciones de la ley que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de Argentina.

"La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía. Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país", ha asegurado la oficina presidencial.

De esta forma, el Ejecutivo argentino "seguirá avanzando en la identificación" de los actores responsables de estas actividades "e iniciará los sumarios para sancionar a todos los responsables", ha añadido el comunicado. "El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello", ha resumido.

Este proceso se suma a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 personas y entidades jurídicas "involucradas en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas" las Islas Malvinas.

"Este avance es un nuevo paso en la misma dirección", ha subrayado, en pleno recrudecimiento del choque entre Buenos Aires y Londres por la reclamación del archipiélago situado en el Atlántico sur, cuya disputa llevó a una guerra de diez semanas en 1982.