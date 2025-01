'MAR' reconoce que difundió el 'email' del fiscal que investigaba al novio de Ayuso y dice que se lo dio la defensa

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (c), a su llegada a declarar al Tribunal Supremo, a 8 de enero de 2025, en Madrid (España). Miguel Ángel Rodríguez está citado para declarar como tes

Miguel Ángel Rodríguez (c), a su llegada a declarar al Tribunal Supremo, a 8 de enero de 2025, en Madrid (España).

Rodríguez accede a enseñar su móvil al TS para mostrar los mensajes de la noche clave para la presunta filtración

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que difundió el contenido del 'email' del fiscal que investigaba al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, indicando que fue la propia defensa de Alberto González Amador quien se lo facilitó, en la declaración testifical que ha prestado este miércoles en el Tribunal Supremo (TS) en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El instructor del caso, Ángel Hurtado, le citó para arrojar luz sobre la filtración del contenido de los correos electrónicos que la defensa de González Amador se intercambió con el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, para llegar a un acuerdo. Unos 'emails' cuyo contenido empezó a publicarse la noche del 13 de marzo y que la Fiscalía detalló al día siguiente en una nota de prensa.

"El texto del fiscal señor Salto dice: 'No es obstáculo para poder llegar a un acuerdo si su cliente y usted así lo creen'. Ese es el texto que yo difundo", ha declarado a los medios de comunicación a su salida del Palacio de las Salesas, a donde ha llegado caminando sobre las 9.30 en compañía de dos peronas pero sin asistencia letrada.

"Dicen: 'Pero es que había un 'email' anterior', que yo desconocía y que el fiscal señor Salto tampoco cita, porque podría haber dicho el fiscal: 'Estamos en condiciones de llegar a un acuerdo, tal y como usted pidió el día 2 de febrero'. Pero eso no lo dice el señor Salto, así que si no consideró importante citar ese 'email' el día 12 de marzo, ¿por qué ahora ese 'email' es tan importante?", ha planteado.

Por otro lado, Rodríguez ha achacado la situación actual a que "el presidente del Gobierno ha diseñado una operación política contra un rival político", algo que ha asegurado que "le va a llevar también a él al juzgado". "Desde luego, es evidente que si el señor González Amador no fuera el novio de Ayuso, hacía tiempo que este asunto lo había resuelto Hacienda, como miles de casos diarios", ha afirmado.

En consecuencia, Rodríguez ha sostenido que "el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado". "Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español", ha añadido.

Rodríguez ha defendido que "no se puede dar a conocer los expedientes de ningún español, sea fiscal, sea un médico o sea un guardia de tráfico". "No se puede hacer. Y solo con una sentencia ejemplar todo el mundo tomará nota de que los cargos públicos no pueden dar a conocer datos personales de nadie. Y mucho menos utilizándolos como un ataque político", ha concluido.

POR INICIATIVA PROPIA

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Rodríguez también ha reconocido ante Hurtado que difundió ese extracto del 'email' de Salto, explicando que se lo dio la propia defensa de González Amador. En cuanto a quién tomó la decisión de facilitar ese texto a la prensa, Rodríguez ha asegurado que fue iniciativa suya.

Los Servicios Jurídicos del Estado han pedido al juez que ordenara copiar el teléfono móvil del jefe de gabinete de Díaz Ayuso para poder ver los mensajes de la noche del 13 de marzo. Sin embargo, al considerarse una medida demasiado invasiva, se ha decidido que el testigo acuda nuevamente al TS para mostrar esos mensajes a la letrada de la administración de justicia (LAJ).

En concreto, se trata de ver a qué hora del 13 de marzo envió Rodríguez los mensajes con los extractos del 'email' de Salto en uno de los grupos de WhatsApp que tiene con periodistas.

El juez citó a Rodríguez accediendo a lo solicitado por García Ortiz y Rodríguez, que en sendos escritos de la Abogacía del Estado alegaron que, a juzgar por los mensajes del propio 'MAR' en redes sociales y una noticia, éste conocía los citados 'emails' "antes" que los dos fiscales. Así, querían saber cómo había tenido acceso a ellos, si difundió su contenido y a quién, y qué personas lo conocían antes de las 21:54 horas del 13 de marzo, cuando llegaron a los fiscales.

De hecho, Rodríguez únicamente ha sido interrogado por los dos abogados del Estado y la fiscal del caso, María Ángeles Sánchez Conde, que es la teniente fiscal del TS y, como tal, la 'número dos' de García Ortiz.

OCHO PERIODISTAS CITADOS

Hurtado también citó como testigos a ocho periodistas que la noche del 13 de marzo informaron sobre el contenido de los citados 'emails'. Los dos primeros han comparecido este mismo miércoles, mientras que los otros seis están citados para el jueves.

Los dos que han comparecido hoy se han acogido al secreto profesional, si bien a uno de ellos se le ha puesto de manifiesto que en su noticia mencionó "fuentes fiscales", de acuerdo con las referidas fuentes.

La Abogacía del Estado solicitó esta tanda de testificales para determinar "quién fue el primero en difundir el contenido de ese correo electrónico y a qué hora tuvo lugar dicha difusión" porque ambas cuestiones "constituyen sendas incógnitas".

Cabe recordar que fue a las 21:29 del 13 de marzo cuando 'El Mundo' informó de que Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Entonces, según el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, desde la Fiscalía General del Estado se puso en marcha la maquinaria para conseguir la cadena completa de 'emails' entre la defensa y Salto. Éste se la remitió a Rodríguez y, ella a su vez a Fortuny, a las 21:59.

A las 22.10, La Sexta ya informó de que era González Amador quien había ofrecido un pacto a la Fiscalía. Posteriormente, otros medios fueron informando en el mismo sentido hasta que, a la mañana siguiente, a las 10:20, la Fiscalía de Madrid difundió una nota de prensa con la secuencia cronológica y el detalle del contenido de esos 'emails'.

Atendiendo a este relato, los Servicios Jurídicos del Estado pidieron al Supremo que requiriera a La Sexta la noticia publicada a las 22:10, argumentando que "resulta ilusorio" que desde las 21:59, cuando García Ortiz y Rodríguez ya tenían en su poder esos 'emails', y en ese lapso de apenas diez minutos, diera tiempo a que éstos filtraran el contenido y el medio preparara la noticia y la lanzara.

Hurtado también aceptó dicha diligencia, instando tanto a La Sexta como a 'El Mundo' a que remitieran las noticias "originalmente" publicadas a las 22:10 y a las 21:29 horas, respectivamente.

EL ORIGEN DEL CASO

Cabe recordar que las pesquisas judiciales comenzaron por la querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso por la nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid.

El Ministerio Público difundió el comunicado para desmontar lo que consideraba un "bulo", en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo en 'El Mundo', donde se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en vez de al revés, como ocurrió.

Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre descartó delito en esa nota de prensa porque la información que ofrecía ya se había publicado horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los 'emails' a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo.

A ello hay que añadir que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el informe que elaboró analizando el contenido del teléfono móvil requisado a Rodríguez el pasado 30 de octubre, acusó a la Fiscalía General del Estado de ser también la responsable de la filtración a la prensa de la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales, noticia que se publicó en eldiario.es a las 6:01 del 12 de marzo.