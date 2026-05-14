Margarita Robles aconseja a Ayuso que resuelva "los problemas" de Madrid y que no vaya "a otros países a dar lecciones"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios a su llegada a la recepción oficial ofrecida a los jefes de Estado Mayor de las Armadas o Marinas Europeas, participantes en el 'Foro Estratégico Chiefs of European Navies' (CHENS-26), en el T - Diego Radamés - Europa Press

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha aconsejado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras su reciente viaje a México, que se ocupe de resolver "los problemas" de su propia comunidad autónoma, que son "muchos", y que no vaya "a otros países a darles lecciones".

En declaraciones a los periodistas en La Carlota (Córdoba), donde ha respaldado la campaña del PSOE-A ante las elecciones andaluzas del próximo domingo, la ministra de Defensa ha explicado que "cuando uno va a un país extranjero tiene que respetar la historia, las costumbres y las tradiciones" de dicho país.

Sin embargo, según ha señalado Robles, "la señora Ayuso tiene una costumbre", que la ministra cree que "no es buena", y que consiste en que "siempre tiene que dar lecciones a los demás", cuando "debería empezar por ser mucho más prudente y ver cómo tiene muchas situaciones en Madrid".

"Creo --ha proseguido-- que cuando uno no tiene resueltos muchos problemas, como ella no los tiene en Madrid, debe ocuparse de Madrid y no ir a otros países a darles lecciones", según ha concluido la ministra de Defensa.

Por otro lado y al ser preguntada por la retirada cautelar de la acreditación como periodistas a los activistas políticos Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles ha dicho respetar "las decisiones que toma el Congreso", y supone "que habrán sido absolutamente correctas", aclarando que, sobre este asunto no tiene "elementos en juicio", pero sí tiene claro que "España es un país que tiene que sentirse muy orgulloso de su poder legislativo".

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