Margarita Robles considera que el juez Peinado buscaba que Begoña Gómez hiciera el "paseíllo"

JAÉN, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido este viernes que el juez instructor de la causa abierta contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, buscaba que la esposa del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "hiciera el paseíllo"; y ha cargado contra los manifestantes reunidos a las inmediaciones de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. "Cuando veo a personas que se reúnen delante de los juzgados insultando al Gobierno creo que no representan a España", ha afirmado

Así se ha pronunciado la titular de Defensa tras participar en el acto de entrega de los Premios Palustre de Oro, en Jaén, después de que Peinado haya acordado suspender la declaración de Begoña Gómez, a los 30 minutos de que ésta se personara a prestar declaración como investigada en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

La ministra, a preguntas de los periodistas, ha dicho no entender que "un juez, pese a que una persona le dice que no tiene los elementos de juicio suficientes para declarar, la obligue a comparecer hoy como ha hecho". Una situación que a su juicio da a entender que "el único objetivo era que hiciera un paseíllo" ya que "él sabía perfectamente que Begoña Gómez no estaba informada de aquello por lo que se le llamaba a tomar declaración".

"Yo llevo más de 40 años en el mundo judicial y lo que he visto hoy me sorprende, no lo comprendo y creo que es una mala imagen para la justicia", ha dicho la ministra. Por ello, ha recordado que los jueces y magistrados son "servidores públicos" que "están para prestar un servicio, no para tener protagonismo".

En esta línea, ha defendido que resulta "esencial y fundamental" que "se respete la presunción de inocencia de todo el mundo" y que "cuando cualquier persona vaya a declarar, lo haga con conocimiento de aquello sobre lo que va a declarar".

"El juez, pese a que se le pidió, no la informó y dijo que ya se le informaría hoy", ha recalcado Robles antes de asegurar que esto "es contrario" al proceder que ella, como juez con "muchos años de trayectoria judicial", y "la inmensa mayoría de los jueces de este país" han llevado a cabo.

"PROFUNDA VERGÜENZA"

Además, ha dicho sentir "una profunda vergüenza" de las personas que "van a las puertas de los juzgados a insultar, a clamar y a no respetar" porque "esa no es la España que yo quiero" y "la España que yo quiero es la España que respeta a todo el mundo".

"Cuando veo a personas que se reúnen delante de los juzgados insultando al gobierno, insultando a una persona que va a declarar, creo que no representan a España y no representan a lo mejor que tiene el pueblo español", ha afirmado Robles.