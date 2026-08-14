María Díaz de la Cebosa ha convertido la educación en un puente entre España y EE.UU.

La presidenta de CIS University, la Dra. María Díaz de la Cebosa - CEDIDA

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

En un momento histórico marcado por la polarización y la incertidumbre, existen personas que han decidido construir puentes en lugar de levantar fronteras. La Dra. María Díaz de la Cebosa pertenece a ese reducido grupo de líderes cuya trayectoria trasciende el ámbito académico para adentrarse en el compromiso social, la diplomacia cultural y la defensa de los derechos humanos.

Su labor filantrópica, desarrollada durante más de tres décadas, ha convertido a España en un punto de encuentro entre Europa y Estados Unidos, demostrando que la educación y la cultura pueden ser las herramientas más eficaces para transformar la sociedad.

Su nombre está estrechamente ligado a CIS University, universidad americana fundada en Madrid en 1981 y que preside desde finales de los años noventa, pero su legado va mucho más allá del ámbito universitario. A través de la International Studies Foundation, de Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center Spain y de la ONG Cruzada por los Niños, la Dra. María Díaz de la Cebosa ha impulsado proyectos que han permitido a miles de jóvenes acceder a oportunidades educativas y experiencias internacionales que, de otro modo, habrían resultado inalcanzables.

Su trabajo parte de una convicción sencilla pero profundamente transformadora: la educación no consiste únicamente en formar profesionales, sino ciudadanos comprometidos con el bien común. Esa filosofía ha inspirado programas que combinan excelencia académica con servicio social, intercambio cultural y formación en derechos humanos, convirtiendo a la universidad en un agente activo de cambio.

Uno de los proyectos que mejor refleja esta visión es el Programa Camino de Santiago, una iniciativa nacida en 2017 que reúne cada año a jóvenes procedentes de España, Estados Unidos, Puerto Rico y otros países para recorrer juntos la histórica ruta jacobea. Muchos de estos estudiantes proceden de entornos económicamente desfavorecidos o especialmente vulnerables. Durante varios días comparten convivencia, esfuerzo, diálogo y aprendizaje, descubriendo que la diversidad cultural puede convertirse en una fuente de enriquecimiento mutuo y liderazgo responsable. El programa se ha consolidado como uno de los mayores ejemplos de diplomacia educativa entre ambos países.

Esta vocación internacional ha sido reconocida en numerosas ocasiones tanto en España como en Estados Unidos. Entre otros reconocimientos, la Dra. María Díaz de la Cebosa ha recibido distinciones institucionales en Miami por su contribución a la educación y al entendimiento entre ambas orillas del Atlántico. Asimismo, su liderazgo en el Programa Camino de Santiago fue distinguido con el premio Travellers Awards durante FITUR, un reconocimiento a un proyecto que utiliza el patrimonio cultural español como herramienta de integración, crecimiento personal y cooperación internacional.

Su dimensión filantrópica alcanzó una nueva proyección con la creación del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center Spain , organización que preside desde su constitución y que trabaja para mantener vivo el legado moral de Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy mediante programas educativos, actividades culturales y acciones de sensibilización en derechos humanos.

Bajo su dirección, miles de estudiantes y docentes españoles han participado en iniciativas como Speak Truth to Power, un programa internacional que fomenta el pensamiento crítico y acerca a los jóvenes a las historias reales de personas que han dedicado su vida a la defensa de la dignidad humana.

En este contexto, la estrecha relación que mantiene con Kerry Kennedy, presidenta mundial del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center e hija del senador Robert Kennedy, ha permitido fortalecer los lazos entre España y la histórica familia estadounidense. La colaboración entre ambas ha impulsado conferencias, encuentros institucionales y proyectos educativos de alcance internacional, consolidando a nuestro país como uno de los referentes europeos en la difusión del legado humanista de Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy.

Pero la aportación de la Dra. María Díaz de la Cebosa al mundo de la cultura va más allá de la educación formal. Convencida de que el arte posee una extraordinaria capacidad para despertar conciencias, ha promovido iniciativas culturales que conectan la creación artística con el compromiso social. Obras teatrales como Voces desde la oscuridad, escrita por el dramaturgo chileno Ariel Dorfman y basada en el libro Speak Truth to Power, de Kerry Kennedy, con testimonios reales de defensores de los derechos humanos de todo el mundo, forman parte de esa apuesta por utilizar la cultura como vehículo de reflexión, empatía y transformación colectiva. Del mismo modo, ha impulsado encuentros con personalidades internacionales del ámbito cultural y humanitario, acercando al público español figuras cuya trayectoria trasciende el éxito profesional para convertirse en ejemplo de resiliencia y compromiso social. Estas iniciativas han enriquecido el diálogo entre España y Estados Unidos y han reforzado el papel de la cultura como espacio de encuentro entre sociedades diversas.

Quienes conocen de cerca su trayectoria coinciden en que el verdadero impacto de la Dra. María Díaz de la Cebosa no reside únicamente en las instituciones que dirige ni en los premios que ha recibido, sino en la red de oportunidades que ha construido para miles de personas. Jóvenes que han podido estudiar en el extranjero, docentes formados en derechos humanos, estudiantes que han descubierto el valor de la diversidad o familias que han encontrado nuevas perspectivas de futuro gracias a programas educativos impulsados bajo su liderazgo son hoy el mejor reflejo de una forma de entender la filantropía basada en la acción constante.

En una época en la que la cultura necesita tender puentes y la educación recuperar su dimensión humanista, la figura de la Dra. María Díaz de la Cebosa representa un modelo singular de liderazgo. Un liderazgo que entiende que el conocimiento solo adquiere pleno sentido cuando se pone al servicio de los demás, y que la cooperación entre España y Estados Unidos puede seguir generando proyectos capaces de cambiar vidas.