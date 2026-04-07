Marlaska defiende la regularización de migrantes y el PP avisa de un "coladero para sostener a Sánchez"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (c), a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Senado - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este martes en el Senado la regularización extraordinaria de migrantes al asegurar que contribuirá al crecimiento económico, sin poner en riesgo la seguridad.

"Ustedes, como la ultraderecha, como Vox, tienden a identificar la migración con la delincuencia, algo muy grave", ha lamentado Marlaska en la sesión de control en respuesta al PP, que previamente había alertado de un "coladero para delincuentes y terroristas" para "sostener a Sánchez".

La senadora del PP Marimar Blanco ha censurado que no se tengan en cuenta los antecedentes penales. "No va de papeles, va de papeletas; esto no va de regularizar personas, va de votos para sostener a Sánchez", ha sostenido.

"Abren la puerta sin saber a quién, sin comprobar antecedentes penales. Eso sí, cualquier español para ser funcionario público lo primero que le exigen es ese certificado y esto es tremendamente irresponsable", ha sostenido Blanco.

Marlaska se ha remitido al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, para recordar que de los 22 millones de afiliados, "más de 3.100.000 son extranjeros que colaboran y representan el 14,4%". "Nos ayudan al crecimiento económico y a que nuestras prestaciones sociales sean una realidad y no ponen en tela el juicio de la seguridad", ha apostillado.

El PP también ha aprovechado para recordar el inicio del juicio en el Tribunal Supremo por la presunta trama de corrupción con la compra de mascarillas, en el que está acusado el "amigo" de Marlaska, el exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Marlaska, por su parte, ha recordado el juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el 'caso Kitchen'. "No es el pasado de muchos de ustedes, incluso el suyo, señora Blanco, que ya era diputada o pertenecía a cargos representativos del Partido Popular cuando ese Ministerio del Interior dirigía la seguridad de nuestro país", ha dicho.

En los pasillos, a preguntas de la prensa sobre Ábalos, el ministro del Interior ha recordado que España es un Estado de derecho y ha mostrado su "plena confianza" en la sentencia que dicten los tribunales.