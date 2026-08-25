Marlaska reitera que no hubo "ningún informe" del CNI que alertara sobre una entrada masiva de migrantes en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este martes que "no hubo ningún informe" que atisbara una entrada "sin precedentes" de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio.

Lo ha dicho después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya asegurado esta mañana en la Comisión de Defensa del Congreso que los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva en Ceuta, monitorizaron la situación y trasladaron sus análisis a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno.

Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por si mantiene su versión ante las palabras de Robles, Marlaska ha vuelto a señalar que no vio "ningún aviso que alertara de una entrada de estas dimensiones".

El titular del Interior ha insistido en que "no hay ningún informe de esas características" y ha defendido que, si hubiera existido una previsión de algo parecido a lo ocurrido en mayo de 2021, la información se habría elevado "a las más altas instancias" para adoptar las medidas "extraordinarias" que fueran necesarias.

"Si hubiera una previsión, mejor dicho, de algo parecido a lo del 2021, ¿alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias?", ha planteado.

En este sentido, el ministro ha apelado al "sentido común" y a los "datos objetivos" para defender que no se produjo un fallo de los servicios de información, al tiempo que ha insistido en que no pretende entrar en "mayores cuestiones" sobre la información manejada en relación con la situación migratoria.

DEFENSA LA ACTUACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

Por otro lado, Marlaska ha aprovechado su respuesta para reivindicar de nuevo el trabajo de todos los servicios de información españoles y ha destacado su "alta profesionalidad".

"Reconocimiento, esto quiero dejarlo claro, al trabajo de todos los servicios de información, todos ellos, el conjunto de ellos", ha señalado el ministro, que ha subrayado que han desarrollado un trabajo "extraordinario", tanto en este caso como en otros.

Según ha explicado, los servicios de información han actuado "en cumplimiento estricto de la ley y empleándose a fondo", por lo que se ha mostrado convencido de que en este caso "han actuado perfectamente".

ROBLES DEFIENDE QUE EL CNI HIZO SU TRABAJO

Las declaraciones de Marlaska se producen horas después de que Robles haya defendido en sede parlamentaria la actuación del CNI y de los servicios militares de información en los días previos a la entrada masiva.

La ministra ha explicado ante la Comisión de Defensa que los agentes del CNI destinados en Ceuta monitorizan "a diario" la situación de la zona desde múltiples perspectivas, entre ellas las relaciones con los países fronterizos, la situación geopolítica en el flanco sur o el desarrollo de la migración irregular.

Robles ha asegurado que durante esos días los servicios de información "realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible" y que compartieron y analizaron esa información con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la Delegación del Gobierno.

INVESTIGACIÓN INTERNA EN EL PARTIDO BARCELONA-ELCHE

Por otro lado, Marlaska ha confirmado que la Policía Nacional ha abierto de oficio una investigación interna para esclarecer la actuación policial en los alrededores del estadio Martínez Valero de Elche (Alicante), donde fue detenido un aficionado del FC Barcelona que portaba una estelada.

Ante las acusaciones del club blaugrana condenando un "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de los agentes contra sus socios y aficionados, el ministro ha aclarado que se ha actuado ante unos hechos en los que "puede haber" existido un uso desproporcionado de la fuerza.

En este sentido, ha asegurado que tanto Interior como la propia Policía Nacional son "los más interesados" en garantizar que cualquier actuación sea "proporcional, legal" y respete "escrupulosamente" los derechos humanos.

Preguntado por si comparecerá para dar explicaciones sobre estos hechos, a petición de ERC, Marlaska ha asegurado que acudirá al Parlamento "las veces que se solicite" y se acuerde su comparecencia. "Bien ante el Congreso, bien ante el Senado, como no podía ser de otro modo", ha zanjado.