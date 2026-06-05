Marlaska respalda a la directora de Guardia Civil: "No tuvo contacto con Leire relativo a una trama que repugna"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la puesta en funcionamiento del Centro de Mando (CENAM) del dispositivo de seguridad para la visita del Papa - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este viernes su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha asegurado que no mintieron sobre las reuniones con la exmilitante del PSOE Leire Díez porque ambas no hablaron en sus encuentros de nada relativo a una presunta trama de corrupción que, ha dicho, "a todos nos repugna".

Marlaska ha destacado que Mercedes González no accedió a la pretensión de Leire Díez de restituir en su puesto al comandante Rubén Villalba, que fue detenido al estallar el 'caso Koldo', y con el que la llamada 'fontanera' del PSOE se reunió para tratar de desestabilizar causas judiciales. Además, el ministro del Interior ha negado presiones a la UCO y ha pedido dejar trabajar al juez, que es "quien tiene que hacer las inferencias", y los demás "no hacer ninguna valoración".

En una comparecencia desde el Complejo Policial de Canillas (Madrid) al centro de mando por la visita del Papa, Marlaska ha contestado a las preguntas de la prensa tras el comunicado de la noche previa en el que Mercedes González reconoció varios encuentros con Leire Díez, transcurrido un día desde que la UCO desveló en sus informes que habían celebraron al menos tres reuniones, así como que hubo presiones a los investigadores desde la cúpula de la Guardia Civil, lo que derivó en la apertura de varias informaciones reservadas.

"No tuvo ningún contacto con Leire ni ninguna conversación, ninguna referencia a la trama; de unos hechos absolutamente graves y que a mí me incomodan como ministro", ha indicado Marlaska, que luego ha llegado a decir que el 'caso de Leire Díez' que investiga la Audiencia Nacional por un intento de desprestigiar causas judicial "repugna a todos".

LA ALUSIÓN AL COMANDANTE RUBÉN VILLALBA

A la pregunta de por qué negó desde hace un año cualquier conversación o visita entre Leire Díez y Mercedes González, el ministro del Interior ha sostenido que no ha mentido sobre este extremo porque lo que le dijo la directora de la Guardia Civil es que nunca se trató nada "directa o indirectamente" relacionado con la trama que, según la UCO, pudo desplegarse para proteger al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de casos de corrupción que afectan a su hermano y mujer.

"Para mí eso es lo importante", ha continuado Marlaska, rodeado en su comparecencia de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo. "Cuando digo de ningún tipo es de ningún tipo relacionado con la trama o que se hablara en algún momento en los hechos objeto de la trama o le propusiera nada relativo a la trama", ha añadido.

En este punto, la prensa le ha recordado que Mercedes González ha desvelado que en el último encuentro con Leire Díez le pidió que restituyera al comandante Rubén Villalba, que fue detenido al estallar el 'caso Koldo', y con el que la llamada 'fontanera' del PSOE se reunió para tratar de desestabilizar causas judiciales.

Marlaska se ha remitido al comunicado de ayer de Mercedes González, cuando reconoció que Leire Díez le pidió que mediera a favor de Rubén Villalba para reponerlo en su puesto, lo que llevó a la directora general, según su propio relato, a "dar por cerrada la conversación" tras mostrar su rechazo a tal pretensión.

CONFÍA EN LA DIRECTORA

Marlaska ha mantenido su confianza en Mercedes González, que sustituyó a Leonardo Marcos al frente de la Guardia Civil tras un primer paso fugaz, ya que abandonó la Dirección General para ir en las listas del PSOE en las últimas elecciones generales. El ministro ha destacado que "conoce su trabajo absolutamente profesional y de honestidad".

"Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, yo no tengo por qué dudar", ha deslizado el ministro del Interior, aunque luego ha comentado que está "absolutamente convencido de la honorabilidad y honestidad en su trabajo" de Mercedes González, y también en que "defiende a la Guardia Civil", como ella mismo dijo ayer al negar presiones.

"Este ministro no hubiera aceptado ningún tipo de presión al trabajo de la Guardia Civil", ha continuado Marlaska, negando cualquier interferencia política desde la etapa de Leonardo Marcos como director, señalado por la UCO por presuntas presiones en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

En este sentido, ha reiterado que hace un año él mismo y Mercedes González se reunieron con los agentes de la UCO para expresar su "apoyo inquebrantable a su trabajo en términos de neutralidad y profesionalidad", algo que, según él, no ocurrió en los gobiernos del PP.

Al ser preguntado por qué la UCO sí concluye en sus informes que hubo presiones, Marlaska ha pedido que se deje actuar a la justicia. "Quien tiene que hacer las inferencias es la autoridad judicial, aquí cada uno tiene su papel en todas las investigaciones", ha dicho, comentando que esto lo decía por su conocimiento como juez.

"Yo me remito a lo que ha trasladado la directora de la Guardia Civil sobre el contenido de esas reuniones, encuentros, como queramos llamarlos", ha concluido Marlaska, precisando que actualmente no tiene "ningún elemento" que le haga entrever que eso no es cierto y que "no ha habido ninguna relación en sus encuentros con los hechos objeto de esa trama que es realmente de una gravedad manifiesta y que pone en tela de juicio muchas cosas".