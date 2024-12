Maroto niega corrupción y enmarca whatsapp de Aldama en proyecto turístico que también llegó a Ayuntamiento y Comunidad

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha negado que tenga "nada que ver con la corrupción" y ha enmarcado los whatsapp enviados en su etapa como ministra de Turismo por el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, en un proyecto de reactivación turística, que finalmente no salió y que también llegó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid.

"Es un mensaje que se enmarca en un momento importante de la gestión del Gobierno de España. Estamos hablando de mayo del 2020, cuando estábamos trabajando en la desescalada, en el inicio de la recuperación económica y particularmente en la reactivación del sector turístico. Estos mensajes se enmarcan en un proyecto de reactivación turística que nos llegó al Ministerio. Y me consta que también este proyecto se presentó en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento y que no salió adelante", ha trasladado a la prensa desde Villaverde, ante la sede del Consejo de la Juventud.

Lo que hizo fue derivar los mensajes de whatsapp que hoy publica 'ElConfidencial' "al responsable de poderlo poner en marcha, que era Turespaña", ha continuado. "Ese proyecto turístico del que tuvimos conocimiento, tanto el Ministerio de Turismo como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, no salió adelante", ha reiterado.

"YO NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER CON LOS CASOS DE CORRUPCIÓN"

"Y yo mantengo lo que siempre he dicho, que nada tiene que ver este proyecto de reactivación turística con los casos de corrupción que se están investigando. Estoy hablando del caso de las mascarillas y del caso también de los carburantes. Por lo tanto, me mantengo y reitero lo que siempre he dicho, que yo no tengo absolutamente nada que ver con los casos de corrupción que se están investigando", ha reafirmado.

"Mantengo la palabra que siempre he defendido: no tengo nada que ver con estos casos de corrupción. El señor Aldama claramente tiene una estrategia de señalamiento a personas inocentes y lamentablemente el Partido Popular le está haciendo de altavoz", ha condenado. Maroto ha insistido en que "este señor", en referencia a Aldama, "está haciendo un señalamiento a personas inocentes".

La edil ha insistido en "el señalamiento a personas inocentes y en el uso que hace el PP de las palabras de este señor" porque existe "una estrategia de difundir y de altavoz", lo que le ha llevado a lamentar que los 'populares' "entren en este caso", para añadir que en el partido que preside Alberto Núñez Feijóo "no puede dar lecciones" dado que tienen "abiertos muchísimos casos de corrupción".

"Lo que vemos aquí de nuevo es el uso del PP de un altavoz que ha considerado que le vale para atacar al Gobierno de España y claramente yo me mantengo en lo que he dicho, que nada tengo que ver con los casos de corrupción que se están investigando. Estos mensajes únicamente se circunscriben a un ámbito de reactivación turística en un proyecto que no sólo nos llegó al Ministerio de Turismo, también llegó al Ayuntamiento y a la Comunidad y que derivé al responsable en ese momento de poder analizar el proyecto, que era Turespaña", ha zanjado.