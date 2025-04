España y Marruecos dicen vivir el "mejor momento" en su relación tras el "punto de inflexión" de 2022

El ministro marroquí recalca que el apoyo a su plan para el Sáhara no es una mera postura diplomática y que quieren buscar una solución

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

España y Marruecos han proclamado este jueves que sus relaciones bilaterales atraviesan "el mejor momento" de su historia tres años después del "punto de inflexión" que supuso, en abril 2022, el espaldarazo del presidente español, Pedro Sánchez, al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental.

Así lo han puesto de manifiesto los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, el español José Manuel Albares, y el marroquí Nasser Bourita, en una declaración conjunta sin preguntas tras el encuentro que han mantenido en la sede el ministerio en Madrid.

Albares se ha referido a su homólogo como su "buen amigo", ha destacado los "excelentes vínculos" que unen a los dos países y ha subrayado que los compromisos adquiridos hace tres años por ambas partes se están cumpliendo "a buen ritmo", destacando avances en materia de lucha contra la inmigración irregular y también en el ámbito comercial.

Como Bourita, ha hablado de una "nueva etapa" en las relaciones hispanomarroquíes y ha vuelto a definir el plan marroquí de autonomía para la excolonia española como "la base más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto, reconociendo los "esfuerzos serios y creíbles" del vecino del Sur en el marco de Naciones Unidas para "encontrar una solución mutuamente aceptable".

CONFIANZA Y RESPETO MUTUO

De su lado, el ministro marroquí ha destacado que ese giro, concretado en la entrevista que Sánchez mantuvo con Mohamed VI el 7 de abril de 2022 en Rabat, supuso un "punto de inflexión" y que la relación que ahora mantienen los dos países es un "ejemplo a seguir" a la hora de enfrentar los "desafíos" actuales.

Así, se ha congratulado de la "confianza" que se ha generado entre ambas partes. "Antes había crisis periódicas porque no había tanta confianza ni tantos canales para la comunicación y había algunos factores que dominaban la agenda", ha relatado, en velada referencia a la autodeterminación de la excolonia que España defendía hasta hace tres años.

Pero, según ha explicado, ese giro permitió la entrada en una "nueva era" de la relaciones bilaterales basadas en la "confianza" y la "comunicación fácil y flexible". Ahora, ha destacado, ambos países se tratan con "respeto muto" y trabajan "como aliados" para "encontrar soluciones a los problemas". "No hay sorpresas", ha remachado, poniendo en valor es "espíritu" que propició aquel acuerdo entre Sánchez y Mohamed VI.

Bourita ha dejado claro el compromiso de Marruecos de continuar mejorando las relaciones, pese a que "algunos", ha dicho, querrían que hubiera retrocesos. "En las cuestiones en las que ya hay cooperación vamos a ir al máximo posible y en las que hay debate vamos a seguir debatiendo, como aliados, con transparencia, responsabilidad y espíritu positivo", ha garantizado.

ES "FÁCIL" PEDIR UN REFERÉNDUM DESDE MADRID O ESTOCOLMO

En este contexto, ha enfatizado que decir que los dos países viven "el mejor momento histórico" en su relación no es un "eslogan diplomático", sino "la realidad".

Además, ha aprovechado para destacar que la posición de España sobre el Sáhara no es "aislada" sino que la comparten hasta 22 países de la Unión Europea, "miembros permanentes" del Consejo de Seguridad de la ONU, como Francia y Estados Unidos, y "muchos" países árabes, como los Estados del Golfo Pérsico.

Bourita ha recalcado que esa posición no es una mera "postura diplomática" sino que implica el "deseo de buscar una solución". "Aquellos que defienden las directrices y posturas antiguas no quieren una solución después de 50 años del problema. Es muy fácil estar en Madrid o en Estocolmo y decir que quienes llevan cinco décadas en los campamentos tienen que quedarse allí y tiene que haber un referéndum, pero si estuvieras en un campamento desde hace 50 años no dirías eso", ha sentenciado.

SIN FECHA PARA LA RAN

Durante su reunión, los jefes de la diplomacia de ambos países han abordado los preparativos de la próxima Reunión de Alto Nivel (RAN). Albares ha confirmado que será en Madrid, pero aún no han puesto fecha. La última tuvo lugar en febrero de 2023 y la anterior se celebro ocho años antes.

El ministro español ha mencionado "buenos resultados" en la cooperación en materia migratoria, incidiendo en que la estimulación de las vías regulares está "dando sus frutos" en proyectos de "inmigración circular" y también en el "combate firme" a las mafias que promueven la irregular.

Según ha apuntado Albares, las costas españolas del Mediterráneo registraron el año pasado menos llegadas irregulares que las otras regiones del Mediterráneo, central y oriental, disminuyendo además un 5% respecto del año anterior. Por su parte, Bourita ha cifrado en más de 200 las redes de inmigración ilegal desmanteladas por las fuerzas de seguridad de ambos países, así como la colaboración antiterrorista.

El ministro marroquí también ha puesto en valor la cercanía en las posturas de ambos países sobre el futuro de Oriente Medio, pues ambos defienden la constitución sendos estados en Israel y Palestina, y ha reivindicado que "la política de vecindad de la Unión Europea tiene éxito con Marruecos porque se inspira en la relación hispano-marroquí".

EXCELENTE ESTADO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS

En el ámbito comercial, Albares ha saludado la apertura a principios de este año de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, pero no ha concretado calendario alguno para su funcionamiento a pleno rendimiento.

Sí ha saludado el "excelente estado" en las relaciones económicas, pues el año pasado los intercambios comerciales llegaron a casi 23.000 millones de euros, con una subida de más del 7% con respecto al año anterior, que ya marcaba un "récord histórico". A esto se un que varias empresas han ganado recientemente licitaciones muy importantes en Marruecos, incluyendo la construcción de la mayor planta desaladora de África en Casablanca, o la fabricación de los nuevos trenes regionales.

Ambos han resaltado también el refuerzo de las líneas marítimas y aéreas de conexión entre ambos países y han coincidido en que la organización del Mundial masculino de Fútbol que España y Marruecos organizarán con Portugal en 2030 es un "símbolo" del buen momento que atraviesan sus relaciones.