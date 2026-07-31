Marruecos.-AMP.- Francia ordena reforzar los controles fronterizos con España tras la crisis en Ceuta

July 14, 2026, Paris, France: Sébastien Lecornu, Premier ministre, Laurent Nunez, Ministre d'État, ministre de l'Intérieur - Le président Emmanuel Macron et les officiels lors de la cérémonie militaire du 14 juillet Ã Paris President Emmanuel Macron and - Europa Press/Contacto/Jacovides / Liewig / Bestima

El ministro del Interior francés está en contacto con Marlaska y avanza "medidas" si se registran movimientos migratorios

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS -

El Gobierno de Francia ha reforzado los controles en la frontera con España tras la crisis migratoria registrada en Ceuta este jueves y que continúa durante la jornada del viernes.

"Ante la situación constatada en el enclave de Ceuta, desde anoche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española", ha indicado el ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, en un mensaje en redes sociales en respuesta a la crisis vivida en la ciudad autónoma.

En este sentido, ha confirmado que las autoridades francesas han activado a las Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida para "realizar controles en profundidad".

En una entrevista con la emisora RTL, Nuñez ha incidido en que Francia cuenta con controles en la frontera con España y recordado que estos se vienen reforzando "en los últimos años".

"Contamos con una fuerza móvil que está presente de forma permanente y que refuerza dichos controles", ha recalcado.

"Ayer hablé con mi homólogo español y hoy tenemos previsto volver a hablar. Así pues, evidentemente tomaremos medidas si se produjeran movimientos hacia el territorio nacional", ha subrayado, para concluir que los controles en el paso fronterizo "como es lógico" se van a "reforzar".

Ceuta ha amanecido este viernes con el continuo flujo de personas que entran desde Marruecos a primera hora de la mañana, después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado, según ha podido comprobar Europa Press.

Miles de inmigrantes han accedido desde este jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma.