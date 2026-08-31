Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Sánchez visita Ceuta, junto al ministro del Interior, para abordar la crisis migratoria desatada en la ciudad - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de lanzar "mentiras descaradas" por vincular a Tel Aviv a la crisis migratoria en Ceuta, tras incidir en que se propagaron bulos en redes sociales en cuentas "asociadas tanto a Rusia como a Israel" que en última estancia están detrás del incidente en la frontera.

"Volvió a mentir, acusando, sorprendentemente, a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos de Ceuta. Esto es una mentira descarada", ha señalado Saar en un mensaje en redes sociales en el que carga contra Sánchez por sus declaraciones sobre el origen de la crisis en Ceuta, en unas palabras en las que ha rechazado señalar a Marruecos por la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta a finales de julio.

"Seguir difundiendo mentiras difamatorias no distraerá de la vergonzosa incapacidad de Sánchez para gestionar los asuntos de su país", ha ahondado el titular de Exteriores israelí.

En línea similar se ha pronunciado posteriormente en redes sociales la encargada de negocios israelí en España, Dana Erlich, compartiendo el mensaje de Saar. "La desinformación hay que combatirla. No se puede seguir usando a Israel como cortina de humo", ha esgrimido la diplomática.

Sánchez ha subrayado que no hay "ninguna información" que apunte a Marruecos en el origen de la crisis, y, en cambio, ha señalado a Rusia e Israel junto a "una internacional ultraderechista" por "utilizar" la migración para "atacar" a España y Europa.

"Efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al Gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo, como es la lucha contra la migración irregular", ha indicado, haciendo alusión a análisis del Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE, y subrayando que atacan a España por "las posiciones políticas valientes", respecto al "genocidio" en Gaza y a la "invasión" de (Vladimir) Putin en Ucrania.

El de este lunes es el último cruce de acusaciones entre el Gobierno español y el Ejecutivo que encabeza Benjamin Netanyahu, que llamó a consultas a su embajadora en Madrid en mayo de 2024 a raíz del reconocimiento de Palestina y no ha designado sucesor.

Tampoco España cuenta con embajador en Israel, donde la máxima representación es a nivel de encargado de negocios, tras la llamada a consultas de Ana Salomon en septiembre de 2025 y su posterior cese en marzo de este año.

El Gobierno de Sánchez ha venido criticando la ofensiva israelí sobre Gaza a raíz del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, que Sánchez ha llegado a calificar de "genocidio", mientras que Israel reprocha al Ejecutivo español de defender las tesis de los terroristas.