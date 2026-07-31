Decenas de migrantes regresan caminando a Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Cientos de personas que entraron a Ceuta de forma masiva en las últimas horas están empezando a regresar voluntariamente a Marruecos por el espigón fronterizo. - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Italia han ordenado este viernes el cierre de la frontera marítima y aérea con España, en pleno choque diplomático entre ambos países por la crisis migratoria vivida en Ceuta desde este jueves.

Según informan medios italianos, el Ministerio del Interior ha ordenado el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España en una decisión que se ha tomado tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras en el Ministerio del Interior, presidida por el propio ministro, Matteo Piantedosi.

Piantedosi ha tomado la decisión en paralelo a las conversaciones con su homólogo francés, Laurent Nuñez, con el que ha acordado reforzar los controles en la frontera terrestre entre ambos países en respuesta a la crisis.

Este paso llega tras las tensiones entre Madrid y Roma a cuenta de la crisis migratoria registrada en Ceuta, donde unos 60.000 personas cruzaron la frontera irregularmente este jueves, si bien la mayoría ya ha retornado a Marruecos durante la jornada del viernes.

En este contexto, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, avanzó el jueves que Italia sopesaba el cierre del espacio Schengen con España, lo que en la práctica supone aplicar controles reforzados en la frontera, en respuesta a la crisis migratoria vivida en Ceuta. Esta demanda ha sido secundada por algunos gobiernos europeos como el de Austria, Finlandia o Dinamarca, mientras que Francia ha confirmado el refuerzo policial y de los controles en la frontera.

España respondió a última hora del jueves convocando al embajador italiano en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de denunciar la propuesta de Italia como algo "impropio" de un país "socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista".

Este viernes en otra respuesta a las críticas lanzadas por el Gobierno de Giorgia Meloni, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confrontado con su colega europea señalandon que "la solidaridad y la empatía son opcionales" pero "el respeto a los tratados europeos y a los datos no".

Así en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Sánchez ha expuesto las cifras de entradas irregulares de inmigrantes según Frontex, entre los años 2021 y 2026, evidenciando que Italia recibe más del doble de llegadas de inmigrantes irregulares que España.