Archivo - Vista panorámica de la ciudad de Rabat al atardecer el día antes de que de comienzo la XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España, a 31 de enero de 2023, en Rabat (Marruecos). La cumbre hispano- marroquí comienza hoy y terminará mañana, 2 de feb - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Marruecos ha negado este lunes haber actuado bajo "presiones ni chantaje" cuando el pasado jueves cruzaron decenas de miles de personas a la ciudad autónoma de Ceuta y ha manifestado su "decepción" ante las reacciones de algunos responsables políticos europeos, a quienes ha acusado de tratar de "instrumentalizar" la crisis migratoria para sus intereses electorales.

Fuentes diplomáticas marroquíes han asegurado a Europa Press que las autoridades del país no han hecho "nada bajo presión ni chantaje" y que, en su lugar, Marruecos "siempre" ha sido un "actor responsable y soberano" así como un "aliado fiable" de España.

"Responsable para asumir lo que le corresponde hacer, y soberano, porque no hace nada bajo presión, bajo chantaje ni a cambio de nada", han explicado.

Para Rabat, la gestión de los flujos migratorios es una cuestión "compleja que solo puede abordarse en el marco de una responsabilidad compartida" entre países y defiende que este "compromiso de Marruecos no es propaganda", sino que es algo "tangible", alegando que en los años 2024 y 2025 las autoridades marroquíes "frustraron más de 160.000 intentos de migración ilegal" y fueron desmanteladas "632 redes" que trafican con migrantes.

Aludiendo a los últimos acontecimientos en Ceuta, las fuentes niegan tajantemente una "relajación" por parte de las autoridades de Marruecos mientras que aseguran que "quien intente atravesar" la frontera de forma irregular "sabe que será devuelto y que Marruecos aceptará su retorno", un "compromiso" que Rabat mantiene desde hace "años".

En cambio, las mismas fuentes marroquíes han aludido a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que la legislación española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente. Así, consideran que este fallo ha hecho "caer" el dispositivo de "disuasión" de España, lo que, según han indicado, ha provocado un efecto llamada: "Venid y si llegáis, se os protegerá", han señalado.

"Un juez español desactivó el elemento disuasorio. Dijo que, si llegas por mar, ya no estás sujeto al procedimiento fronterizo, sino que entras en el ámbito de la expulsión. Ahora bien, la expulsión es un proceso judicial largo. Ese es el punto de inflexión (...) La gente ha entendido esta sentencia. Si consigues eludir el dispositivo de seguridad, ya está, has llegado a 'El Dorado', lo has conseguido", señalan.

Esta interpretación del veredicto del Supremo ha sido "explotada" por las mafias y "amplificada" en redes sociales, han reiterado desde Rabat, al tiempo que han advertido que no es Marruecos quien "debería haberse anticipado" a un repunte en las llegadas a Ceuta tras el citado fallo.

Con todo, han querido subrayar que "la coordinación entre Marruecos y España en materia migratoria es un ejemplo a seguir en Europa" y que la relación entre los dos países vive "su mejor momento" de la historia reciente.

Las fuentes gubernamentales, que insisten en que el Gobierno de Marruecos "asume" que sus socios hacen lo mismo en cuestión migratoria, han aprovechado para mostrar su "decepción por los comentarios de actores políticos españoles y europeos", si bien han querido precisar que "no es con el Gobierno de Sánchez".

Estos comentarios, algunos de ellos vistos en redes sociales, tienen un fondo "racista" de la migración y "son una vergüenza", aseguran desde Rabat, que apuntan al "contexto electoral interno" que viven algunos Estados miembros de la Unión Europea.