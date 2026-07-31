Marruecos.- AMP.- Portugal descarta suspender Schengen con España y anuncia medidas para reforzar controles fronterizos

July 20, 2026, Rome, Italy: Prime Minister Luís Montenegro seen during the joint statements with Prime Minister Giorgia Meloni (not in view). Prime Minister Giorgia Meloni welcomed the Portuguese Prime Minister Luís Montenegro to Palazzo Chigi for an inst - Europa Press/Contacto/Marco Iacobucci

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha descartado este viernes suspender el acuerdo Schengen con España, si bien ha anunciado que reforzará los controles fronterizos, especialmente en las fronteras marítima y terrestre en el sur del país, en el marco de la crisis migratoria desatada en la ciudad española de Ceuta.

"Creo que no hay motivo para que tomemos medidas que suspendan las normas del espacio Schengen, pero sí hay razones para reforzar la presencia de las fuerzas del orden en los controles fronterizos, especialmente en las zonas más cercanas", ha indicado en declaraciones a la cadena pública RTP.

Montenegro, que ha llamado a la calma, ha asegurado que le parece "adecuado" reforzar los controles en el sur del país. "El asunto es serio y merece ser supervisado, pero creo que no hay necesidad de entrar en pánico y tomar decisiones al azar que deberían ser cuidadosamente consideradas, maduradas y enmarcadas de forma realista dentro de la situación", ha dicho.

Posteriormente, ha reiterado este mensaje en sus redes sociales, donde ha reconocido que "la situación es grave, pero Ceuta no goza de la misma libertad de circulación que el resto del espacio Schengen".

"Esta situación demuestra que es necesaria una política de inmigración regulada y humanista, y que todos deben evitar tomar decisiones que puedan actuar como un 'efecto llamada'. Portugal está comprometido con sus recientes decisiones y con el pacto migratorio de la Unión Europea", ha agregado Montenegro.

El partido ultraderechista Chega, liderado por André Ventura, ha anunciado que presentará una iniciativa ante el Parlamento para suspender temporalmente la aplicación del acuerdo Schengen con España y el restablecimiento de los controles en las fronteras terrestres ante lo que ha denominado como una "invasión migratoria".

El Gobierno portugués informó previamente en un comunicado de que se mantiene en contacto permanente con los gobiernos de España y Marruecos. Las autoridades portuguesas, concretamente la Guardia Nacional y la Policía Marítima, trabajan en coordinación con sus homólogos españoles y actúan de forma conjunta.

La crisis migratoria ha derivado en la suspensión por parte de Italia del acuerdo de libre tránsito con España. Según la última actualización del Gobierno, 48.300 inmigrantes han retornado a Marruecos desde Ceuta hasta las 18 horas del viernes 31 de julio.