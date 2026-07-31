Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, 30 de julio. Desde pr - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha lanzado un mensaje de solidaridad con España ante la crisis migratoria registrada en Ceuta, donde las estimaciones apuntan a 60.000 cruces irregulares de la frontera con Marruecos, incidiendo en que hay que controlar la crisis y detener la migración ilegal.

"Finlandia asume su responsabilidad en el funcionamiento de las fronteras de la UE. Pedro Sánchez afirmó en 2025 que la frontera de Finlandia es la frontera de España. Lo mismo aplica a la inversa", ha asegurado el dirigente 'popular' finlandés.

Orpo ha incidido así en que "España no está sola" ante la crisis y la Comisión Europea ya ha ofrecido ayuda a las instituciones españolas. "La situación debe ser controlada rápidamente y la inmigración ilegal debe ser detenida", ha valorado.

Este mensaje contrasta con la posición más dura de las ministras finlandesas del Interior, Mari Rantanen, y de Finanzas, Riikka Purra, que previamente han secundado la propuesta de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de excluir a España del espacio Schengen en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta.

En un mensaje en redes sociales, Rantanen, perteneciente al ultraconservador Partido de los Finlandeses, ha denunciado que España "ha fracasado completamente en proteger la frontera exterior del área Schengen de la inmigración ilegal".

"Esto no puede continuar así", ha criticado la titular del Interior finlandesa, para mostrar su apoyo público a la iniciativa de Meloni que puso sobre la mesa "suspender" el espacio Schengen con España.

"Todos los países de Europa deben apoyar la propuesta de Meloni. Aquellos países que no cumplan con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", ha afirmado Rantanen.

En la misma línea, Purra ha llamado a "cerrar las puertas", en alusión al cierre de las fronteras, tras recalcar que "al menos" en Finlandia "no vendrá nadie de las invasiones de países en desarrollo avivadas por los socialistas".

El Partido de los Finlandeses forma parte en Europa de la familia de los Conservadores y Reformistas, que engloba a Hermanos de Italia o al partido polaco Ley y Justicia.