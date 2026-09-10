Archivo - Nueva configuración del espigón tras los distintos temporales, en la frontera de El Tarajal, a 17 de febrero de 2026, en Ceuta (España). Dos migrantes magrebíes han sido interceptados por la marina marroquí tras un aviso de la Guardia Civil que - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno marroquí ha advertido este jueves de que no permitirá que se le use como "chivo expiatorio" en la disputa política en España, criticando que se le siga señalando en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta cuando no hay ninguna prueba que demuestre su responsabilidad así como que no se haya devuelto aún a quienes entraron de forma ilegal pese a su voluntad de readmitirlos.

En un largo comunicado justo un día después de la publicación por parte del Gobierno de los informes del CNI, Policía y Guardia Civil en relación con los sucesos de finales de julio en Ceuta, el Ministerio de Exteriores marroquí ha aprovechado para cargar las tintas en particular contra el Partido Popular, aunque sin mencionarlo expresamente, advirtiendo de que la "ceguera estratégica" solo puede ocasionar "tensiones recurrentes".

Tras lamentar la instrumentalización que se hace del reino con fines de política interior en España, Rabat considera "especialmente lamentable que partidos históricos, con experiencia en la gestión gubernamental, hayan caído en este terreno pantanoso donde la retórica populista y desmesurada se impone al sentido común".

Igualmente, lamenta que "instituciones legislativas y judiciales respetables incurran en iniciativas desafortunadas que abonan el terreno para el desencuentro", en aparente alusión al paso dado este jueves por el Congreso de los Diputados de dar luz verde a la ley que otorgará la nacionalidad a los saharauis, a falta del aval del Senado.

Para el reino alauí, "estas derivas, en las que el discernimiento cede paso al simplismo y el análisis objetivo a la acusación, forman parte de una estrategia del miedo perjudicial para todos".

NI BAZA ELECTORALISTA NI CHIVO EXPIATORIO

Dicho esto, el Ministerio de Exteriores deja claro que "el Reino de Marruecos rechaza ser utilizado como baza electoralista y tampoco acepta convertirse en chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos" en España, al tiempo que advierte de que la vecindad entre los dos países es "una realidad inmutable".

"Son los responsables políticos quienes, mediante su valentía y altura de miras, convierten (la vecindad) en un activo para el futuro", sostiene el departamento que encabeza Naser Burita, advirtiendo de que por el contrario "la ceguera estratégica transformará este capital en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes".

Por lo que se refiere a los sucesos en Ceuta, Rabat considera que fueron "lamentables" y reconoce que requieren de "un examen en profundidad para definir sus circunstancias, identificar las injerencias, denunciar las manipulaciones y, sobre todo, garantizar que no se vuelvan a producir".

Así las cosas, tras resaltar que Marruecos eligió soberanamente una relación de "buena vecindad" con España que se ha traducido en "resultados tangibles" en el plano económico, de seguridad y migratorio, el Gobierno marroquí considera que necesario, "lejos de toda polémica", responder a una serie de cuestiones.

"¿Por qué se mantiene la crítica contra Marruecos cuando ningún dato, ningún hecho, ni ningún informe establece alguna implicación de las autoridades marroquíes?", se pregunta el Ministerio, tras conococerse los distintos informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los que no se responsabiliza a Rabat aunque sí se habla de "pasividad" y "negligencia" en la actuación del 30 de julio.

Asimismo, se interroga por el motivo de que no se haya devuelto a los migrantes en situación irregular que entraron entonces en Ceuta y y aún permanecen allí pese a que el Gobierno marroquí "se ha comprometido oficialmente a readmitirlos" y en el caso de los menores no acompañados por qué se les mantiene "lejos de sus familias cuando Marruecos ha pedido repetidamente su retorno".