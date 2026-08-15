Marruecos.- AMP2.- Marruecos detiene a casi 300 personas por intentar cruzar de forma irregular a Ceuta

August 9, 2026, Ceuta, Spain: CEUTA, SPAIN - AUGUST 10, 2026: The border fence surrounding the Spanish autonomous city of Ceuta is seen alongside facilities belonging to Morocco's Royal Gendarmerie on the Moroccan side of the frontier. Moroccan security f - Europa Press/Contacto/Antonio Sempere

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad marroquíes han detenido ya a 294 personas, la mayoría de ellas procedentes del África subsahariana, que intentaban cruzar de forma irregular hacia Ceuta desde Fnideq (Castillejos) en medio del amplio despliegue policial para prevenir la entrada masiva promovida en redes sociales para este sábado.

La situación se ha normalizado en la zona después de que las fuerzas marroquíes se hayan tenido que desplegar para detener a 248 migrantes subsaharianos y 46 ciudadanos marroquíes que pretendían alcanzar la frontera con Ceuta, según han informado fuentes de seguridad al diario digital marroquí Hespress.

Asimismo, estas fuentes han confirmado que al menos 61 personas más han resultado detenidas en Marruecos bajo sospecha de "incitar y promocionar" en redes sociales a la migración irregular. Las fuentes de seguridad marroquíes no especifican cuándo ni dónde han ocurrido estas detenciones pero han anunciado que efectuarán, a partir de ahora y de manera "permanente", operaciones de "vigilancia informativa" con el fin de "detener a todos los implicados en la incitación digital a la migración masiva".

Por otro lado y volviendo a las operaciones, Marina Real marroquí ha activado seis embarcaciones semirrígidas en el mar. En tierra, miles de agentes de las Fuerzas Auxiliares controlan el perímetro fronterizo, apoyados por efectivos de la Gendarmería, que protegen la zona del monte.

Marruecos cuenta también con una nueva barrera metálica de unos cuatro metros de altura en las proximidades de la frontera. Las concertinas han sido instaladas desde principios de esta semana, y se han levantado en la vía que conecta Fnideq con el paso fronterizo de Ceuta