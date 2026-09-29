Marruecos.- AMP2.- Mohamed VI nombra jefa de gobierno de Marruecos a Fátima Zahra el Mansuri, primera mujer en el cargo

RABAT, Sept. 23, 2026 -- A voter casts a ballot at a polling station in Rabat, Morocco, Sept. 23, 2026. Polling stations opened on Wednesday morning across Morocco for legislative elections to renew the 395 members of the House of Representatives, parlia - Aissa / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rey Mohamed VI de Marruecos ha nombrado este martes primera ministra a Fátima Zahra el Mansuri, líder del Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM) --la fuerza más votada en las recientes elecciones legislativas--, convirtiéndose así en la única mujer hasta ahora al frente de un gobierno en este país.

El monarca ha dado el encargo de formar gobierno a El Mansuri, antigua alcaldesa de Marrakech, una semana después de que el PAM venciera ampliamente en las elecciones legislativas, con el 22,13% de los votos, con cerca de diez puntos de ventaja sobre el segundo, pero en medio de una abstinencia que rozó el 60%.

El Mansuri ha señalado que Marruecos vive un "momento histórico" con el nombramiento de la primera mujer al frente de un ejecutivo, "lo que constituye un motivo de orgullo para mí y para todas las mujeres del país".

Al término de una audiencia con el monarca, ha asegurado que "trabajará para proponer un gobierno que esté a la altura de las expectativas de Su Majestad el Rey y del conjunto de las ciudadanas y los ciudadanos".

En este sentido, ha prometido que su programa incluirá "soluciones realistas y concretas" a los problemas de los marroquíes, habida cuenta de sus "expectativas", en particular de los jóvenes, según recoge la agencia marroquí de noticias MAP.

Hace unos días, la líder del PAM pidió calma a la espera de que el monarca diera el primer paso, si bien no cerró la puerta a tejer alianzas con cualquier fuerza política, incluido el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PDJ).

El PAM obtuvo 97 escaños para esta nueva legislatura, con la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), hasta ahora principal socio de la coalición, en segundo lugar con 66 escaños; la terna la completa el Partido Istiqlal (PI), que mantiene así el tercer puesto que ya obtuvo hace cinco años al hacerse con 65 asientos.

El Mansuri, licenciada en Derecho de 50 años, había estado ejerciendo como ministra de Planificación Urbana y Vivienda desde 2021. En 2014, la revista 'Forbes' la incluyó en su lista de las 20 mujeres jóvenes más influyentes de África.

Finalmente, se ha impuesto al favorito en las quinielas, el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, quien desde 2021 ocupaba una secretaría de Estado y se sumó a las filas del PAM poco antes de las legislativas.