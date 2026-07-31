Marruecos.- AMP4.- Italia suspende el acuerdo Schengen con España en pleno choque por la crisis migratoria en Ceuta

Decenas de migrantes regresan caminando a Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Cientos de personas que entraron a Ceuta de forma masiva en las últimas horas están empezando a regresar voluntariamente a Marruecos por el espigón fronterizo. - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Italia ha suspendido temporalmente este viernes el acuerdo Schengen con España y activarán controles en las fronteras en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta, una medida que Roma ha defendido como necesaria para "salvaguardar la seguridad nacional".

"El Gobierno ha decidido suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por Schengen en las fronteras marítima y aérea con España, reintroduciendo los controles fronterizos", ha indicado la primera ministra, Giorgia Meloni, en redes sociales.

La 'premier' ha detallado que "se trata de una medida extraordinaria" adoptada por Roma "para salvaguardar la seguridad nacional" y prevenir "posibles repercusiones" para su país. "La medida se mantendrá vigente solo durante el tiempo necesario, con especial atención a limitar cualquier impacto en los flujos turísticos de verano", ha dicho.

Meloni ha subrayado que Italia "está lista para apoyar cualquier iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas que sea necesaria para restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión y enfrentar con determinación la situación en curso".

"Defender las fronteras significa defender la seguridad de los ciudadanos, combatir la inmigración irregular y golpear las redes criminales que trafican con seres humanos", ha zanjado la primera ministra italiana.

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha indicado en la misma línea que la suspensión temporal "es una elección necesaria para proteger la seguridad" de sus ciudadanos y "defender las fronteras europeas, una medida prevista por los tratados y que hoy se vuelve ineludible".

Tajani afirmado así que la crisis migratoria en Ceuta pone de relieve que "la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común". "Es necesario trabajar juntos para evitar que flujos incontrolados de migrantes entren en el territorio de la UE, con todos los riesgos consecuentes y con la amenaza del terrorismo, que debe combatirse sin vacilaciones", ha dicho.

El Ministerio del Interior italiana ha ordenado así el restablecimiento de controles en las aduanas en una decisión que se ha tomado tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras en el Ministerio del Interior, presidida por el propio ministro, Matteo Piantedosi.

Piantedosi ha tomado la decisión después de mantener conversaciones con su homólogo francés, Laurent Nuñez, con el que ha acordado reforzar los controles en la frontera terrestre entre ambos países, según han adelantado medios italianos.

Este paso llega tras las tensiones entre Madrid y Roma a cuenta de la crisis migratoria registrada en Ceuta, donde unos 60.000 personas cruzaron la frontera irregularmente este jueves, si bien la mayoría ya ha retornado a Marruecos durante la jornada del viernes.

En este contexto, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, avanzó el jueves que Italia sopesaba el cierre del espacio Schengen con España, lo que en la práctica supone aplicar controles reforzados en la frontera, en respuesta a la crisis migratoria vivida en Ceuta. Esta demanda ha sido secundada por algunos gobiernos europeos como el de Austria, Finlandia o Dinamarca, mientras que Francia ha confirmado el refuerzo policial y de los controles en la frontera.

España respondió a última hora del jueves convocando al embajador italiano en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de denunciar la propuesta de Italia como algo "impropio" de un país "socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista".

Este viernes en otra respuesta a las críticas lanzadas por el Gobierno de Giorgia Meloni, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confrontado con su colega europea señalando que "la solidaridad y la empatía son opcionales" pero "el respeto a los tratados europeos y a los datos no".

Así en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Sánchez ha expuesto las cifras de entradas irregulares de inmigrantes según Frontex, entre los años 2021 y 2026, evidenciando que Italia recibe más del doble de llegadas de inmigrantes irregulares que España.